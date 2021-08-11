Космомониторинг используют в пожароопасный период спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОСК.КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода огнеборцы осуществили более 180 выездов на загорания травы и ликвидировали пламя на площади более 4 818 Га. В основном трава горела на открытой территории. Причиной послужило неосторожное обращение населения с огнем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Чтобы отслеживать загорания на первоначальной стадии спасатели ДЧС ВКО используют космомониторинг. Заключенный договор ТОО «Geosat» позволяет получать данные по термоточкам. На сегодняшний день с помощью космических технологий спасатели вовремя обнаружили и предотвратили распространение огня.

С 11 апреля 2021 года, когда стартовал пожароопасный период в регионе зафиксировано 352 термических точки, которые оперативно были отработаны пожарными подразделениями ДЧС ВКО и не дали огню распространиться дальше.

С помощью современного специализированного программного обеспечения, ведется оперативный прием и хранение данных космической съемки, ежесуточно в формате 24/7, более 1 млн. квадратных километров на территории Восточно-Казахстанской и других областей Республики Казахстан. Осуществляется оперативная рассылка ситуационных карт на электронные адреса заинтересованных служб с указанием координат ЧС, с вероятностью пожаров, позволяющей принимать оперативные решения для ликвидации ЧС.

Между тем, спасатели ДЧС ВКО напоминают населению, выезжающему на природу и дачные участки о соблюдении правил пожарной безопасности:

- находясь на открытой территории ни в коем случае не поджигать траву;

-разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками;

-проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

-при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам «101» и «112».

Садоводам необходимо обеспечить следующие меры безопасности на своем участке:

-иметь бочку с водой или огнетушитель;

-устанавливать мангалы на специальных площадках удаленных от строений и кустарников;

-не допускать палов травы.

«Обращаем Ваше внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях»,- говорится в сообщении ДЧС.

Крестьянским хозяйствам, в первую очередь необходимо выполнить защитные минерализованные полосы шириной не менее 4 м;

-организовать с работниками крестьянских хозяйств инструктажи по технике безопасности;

-работающую на полях технику оборудовать противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения. Уборочные агрегаты – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами, трактора – одним огнетушителем, одной штыковой лопатой;

- установить искрогасители.



