Космическое командование создали во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Франция планирует с 2023 года запустить мини-спутники наблюдения, чтобы усилить защиту французских космических аппаратов, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Флоранс Парли заявила, что Франция не втягивается в гонку вооружений, а создание «космического командования» является центральным элементом в стратегии укрепления обороны, а не наступления.

«Если мы хотим иметь возможность проводить реальные военные операции в космосе, то нам нужно развивать способность действовать самостоятельно», - сказала глава французского оборонного ведомства, выступая на авиабазе Лион-Мон Верден.

Космическое командование будет в составе французских ВВС. В связи с тем, что космос становится одним из самых серьезных вызовов для национальной безопасности страны, правительство разработает новое законодательство о передаче контроля за всей французской деятельности в космосе министерству обороны.

Официальное создание космического командования состоится 1 сентября.

Ф. Парли описала мини-спутники, которые будут патрулировать космос с 2023 года, как «грозные маленькие детекторы, которые будут глазами наших самых ценных спутников». Она добавила, что французская компания Thales, выпускающая информационные системы для авиакосмической отрасли, имеет амбиции в этой сфере.

Она призвала европейских партнеров Франции сотрудничать в области космического наблюдения. «В частности, я рассчитываю, что Германия будет в центре космического наблюдения», - сказала глава французского оборонного ведомства.