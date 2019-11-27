Космическое древо Казахстана «Байтерек»: дорогу осилит идущий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Один из главных космических проектов Казахстана по созданию на космодроме Байконур ракетного комплекса «Байтерек» был заявлен на высшем государственном уровне как национальная идея. На какой стадии этот масштабный космический проект спустя 15 лет, что затянуло его реализацию и каково его будущее? Об этом подробно в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Байконур и «Байтерек» - решение на высшем уровне принято

В январе 2004 года на высшем уровне двух государств - России и Казахстана было принято решение о продлении срока аренды космодрома Байконур до 2050 года, что означало долгосрочные космические программы обеих сторон. Тогда и было объявлено о начале реализации совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек» по строительству на Байконуре космического ракетного комплекса (КРК) с высоким требованием экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Если в первое десятилетие Казахстан и Россия в основном регулировали нормативно-правовую базу своих взаимоотношений в условиях аренды Байконура, то теперь время требовало практических дел. Это решение было воспринято байконурцами с огромной надеждой на будущее космодрома.

Главная цель, которая ставилась перед «Байтереком» - это замена на Байконуре экологически токсичных «Протонов» на современные экологически безопасные ракеты-носители. Это логичное и законное желание Казахстана реально зайти на космодром не только в качестве арендодателя, но и в качестве полноправного участника совместных проектов. Проект позволял сохранить рабочие места в случае перехода российских предприятий на другие космодромы и развить компетенцию отечественных специалистов по пусковым услугам.

Итак, в соответствии с положениями соглашения по «Байтереку», объект является комплексом, предназначенным для запусков космических аппаратов российской ракетой-носителем «Ангара» и ее возможными модификациями, с высоким уровнем экологической безопасности. По соглашению российская сторона до ввода в эксплуатацию комплекса «Байтерек» была обязана обеспечить летные испытания ракет-носителей «Ангара» на космодроме «Плесецк» в рамках федеральной космической программы Российской Федерации. Казахстанская сторона, в свою очередь, обеспечивала выделение бюджетного кредита в размере 223 млн. долларов США с пятилетним льготным периодом.

Начало активных работ

Реализация проекта началась сразу в 2004 году, а уже в 2005 году космический научный центр имени Хруничева разработал первый технический проект для создания ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракет-носителей «Ангара». Наземную инфраструктуру планировалось развернуть на базе неиспользуемой пусковой установки № 40 космического ракетного комплекса «Протон-М» и действующего технического комплекса «Протон». Правда, в 2007 году головной институт Роскосмоса затормозил проект, выявив ряд недостатков. Под сомнение поставили, прежде всего, малую пропускную способность комплекса, а также ограниченное время для проведения строительных работ.

Последнее было связано с тем, что стартовый комплекс находился рядом с действующей пусковой установкой ракеты-носителя «Протон».

Устранение выявленных недостатков удорожало проект до 1280 млн. долларов США, что превышало первоначальную стоимость почти в 6 раз. В итоге Казкосмос и Роскосмос согласились, что выбранный вариант реализации проекта нецелесообразен и нерентабелен в новых условиях, а значит нужно подумать над новым местом для размещения «Байтерека».

В 2008 году Казкосмос с Роскосмосом все-таки пришли к единой точке зрения – «Байтерек» все же будет эффективным проектом, если его построить на базе универсального комплекса «Стенд-Старт» (УКСС) «Энергия-Буран» (площадка 250), а сам технический комплекс разместить рядом со стартовым комплексом. В общем, такой подход позволял снизить стоимость проекта с 1,2 до 1,06 млрд. долларов США.

К 2011 году обе стороны разработали все необходимые документы, чтобы начать разработку конструкторской документации. Но к ней тогда так и не приступили. Роскосмос решил скорректировать стоимость проекта из-за неучтенных инфляционных процессов и прочих затрат до 1,6 млрд. долларов США. Ситуацию усложнил перенос сроков летных испытаний ракет-носителей «Ангара» на космодроме «Плесецк» на 2013 год и отсутствие гарантий загруженности стартового комплекса. В результате Министерство финансов Казахстана посчитало проект рискованным и выдало отрицательное заключение экономической экспертизы.

Угроза срыва

Итак, что мы имеем на 2012 год. Во-первых, стоимость проекта выросла более чем в 7 раз. В такой ситуации было сложно назвать этот проект коммерческим из-за туманных сроков его окупаемости. Во-вторых, «Ангара» так и не была изготовлена, а соответственно, не прошла летные испытания. Ну, и, в-третьих, решение российской стороной строительства на космодроме «Восточный» аналогичного «Байтереку» ракетного комплекса ставило, в принципе, под сомнение конкурентоспособность проекта.

Потом последовали долгие переговоры на разных уровнях, в результате которых было принято решение проработать другие варианты реализации проекта «Байтерек», включая варианты замены ракеты-носителя «Ангара» другим ракетоносителем на экологически чистых компонентах топлива.

После долгих обсуждений, в том же 2012 году, остановились на украинско-российском «Зените». Проект предполагал трехстороннюю кооперацию исполнителей, однако в 2014 году это решение посчитали неперспективным из-за осложнения российско-украинских отношений. Проект приостановили.

Новые горизонты

После долгой паузы по проекту, 30 августа 2016 года Роскосмос предложил строить «Байтерек» на базе ракеты-носителя «Сункар» (впоследствии ракеты-носителя «Союз-5»). В октябре это решение закрепили на бумаге. Все согласились, что этот вариант наиболее предпочтительный. «Байтерек» решили создавать на базе объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» космодрома «Байконур» и перспективной ракеты-носителя среднего класса, которая будет создаваться российской стороной, начиная с 2018 года.

В соглашение 2004 года внесли соответствующие изменения: были закреплены основные условия реализации проекта, распределение финансирования, ответственности сторон и срок начала летных испытаний, и разработано технико-экономическое обоснование проекта. Для реализации проекта казахстанской стороне переданы (исключены из аренды РФ) объекты космодрома «Байконур», предполагаемых к использованию в составе КРК «Байтерек».

Новое начало

Объективности ради следует отметить, что космический ракетный комплекс «Байтерек» - это первый постсоветский космический мегапроект, реализуемый двумя государствами. Очевидно, что проблем и ошибок в этих условиях должно быть по определению много. Их никто не скрывает в профессиональной среде, а специалисты ищут пути их решения. Несмотря на огромную технологическую сложность проекта и зависимость казахстанской стороны от фактической готовности ракетно-космической промышленности России, казахстанские специалисты все-таки упорно приближают тот день, когда ракета-носитель стартует с казахстанского стартового комплекса на космодроме Байконур.

На сегодняшний день ведется проработка вопроса финансирования проекта «Байтерек» с 2020 года. Создаваемая ракета-носитель «Союз-5» имеет высокие коммерческие перспективы, и прогнозируется, что займет лидирующие позиции на мировом рынке пусковых услуг. А предложенное российской стороной дооснащение комплекса для запусков ракетой-носителем «Союз-6», которым планируется заменить «Союз-2», может обеспечить выход комплекса на максимальную мощность в 8-10 пусков в год.

С целью поддержания деятельности комплекса и осуществления возврата инвестиций Казахстана планируется в документах высокого межправительственного уровня закрепить обязательства российской стороны по минимальной загрузке комплекса, после его ввода в эксплуатацию в 2025 году.

В настоящее время технико-экономическое обоснование проекта находится на отраслевой и экономической экспертизах, по результатам которых будет определена точная стоимость проекта. Предварительная стоимость проекта оценивается в пределах 230-235 млн. долларов США.

Коллектив СП «Байтерек» готов к выполнению главной задачи по созданию первого в истории казахстанского ракетного комплекса на космодроме Байконур. Более 100 специалистов предприятия стажировались на стартовых комплекса российского «Протона», байконурский филиал обеспечивает функционирование стартовой площадки «Зенит». Об этом мы хотим рассказать, встретившись на Байконуре со специалистами «Байтерека», для которых главным стимулом является мечта казахстанцев о том, что на Байконуре будет свой ракетный комплекс.











