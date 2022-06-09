9 Июня 2022 23:00

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» столкнулся с микрометеоритом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb), который был запущен в конце 2021 года и вышел на постоянную орбиту в январе 2022 года, получил повреждение. Об этом сообщает New Scientist – научно-популярный журнал на английском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В информации говорится о том, что микро метеорит попал в одно из главных зеркал телескопа, состоящее из 18 шестиугольных сегментов с золотым напылением. Микрометеориты по своим размерам не больше пылинки и не должны наносить существенный вред зеркалу телескопа, но в этом случае размеры превысили те параметры, которые инженеры закладывали при тестах на Земле. Инцидент случился в период с 23 по 25 мая, с того момента специалисты НАСА наблюдают «незначительный, но заметный эффект в данных», но надеются, что удар все же не повлияет существенным образом на дальнейшую работу обсерватории.

На данный момент телескоп по-прежнему выдает даже чуть более качественную картинку, чем можно было надеяться, и готовится к плановым научным наблюдениям, отмечается в сообщении.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» – самый крупный космический телескоп в мире с самым большим сегментированным зеркалом, диаметром в 6,5 метра. Проект появился в результате международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит НАСА, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств.