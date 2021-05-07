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«Космический» телемост объединил французские города со столицей Казахстана

Автор:  
Сара Кабикызы
7 Мая 2021, 19:12
«Космический» телемост объединил французские города со столицей Казахстана

НУР-СУЛТАН – ПАРИЖ – ТУЛУЗА – КАННЫ - В рамках развития сотрудничества в сфере цифровизации - одного из приоритетных направлений нового этапа казахстанско-французского стратегического партнерства, состоялись онлайн переговоры министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с европейским лидером в космической сфере, группой Thales Alenia Space (TAS). Об этом сообщает на своей странице в Facebook Посольство РК во Франции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент TAS Эрве Д эрэ, подчеркнув успешное сотрудничество на протяжении 18 лет и реализацию трех спутниковых программ, представил казахстанской стороне последние решения в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). «Основанная на высокотехнологичных алгоритмах искусственного интеллекта, платформа WEkEO позволяет проводить анализ спутниковых снимков, доступных благодаря шести спутникам европейской космической программы Copernicus», - отметил руководитель TAS.

В свою очередь Б. Мусин рассказал о достижениях казахстанских специалистов в сфере обработки снимков ДЗЗ, выполняющих сегодня порядка 50 различных задач, сообщив о дальнейших планах развития космической и цифровой отраслей в Казахстане.

В заключение переговоров стороны пришли к согласию о необходимости налаживания совместной работы в сфере дистанционного зондирования Земли, отмечается в сообщении.


Освоение космоса   Франция   Цифровой Казахстан  
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