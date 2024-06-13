Космический мониторинг: самый грязный город Астана, чистый - Актау

На сегодняшний день с помощью космического мониторинга удалось обнаружить более 600 мест несанкционированных отходов. Дистанционное зондирование земли с помощью двух спутников KazEOSat -1 и KazEOSat-2 проводит национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС), передает корреспондент агентства Kazinform.

Космический мониторинг проводится ҚҒС совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК в 46 населенных пунктах и покрывает площадь более 290 тысяч кв.км.

- Ежегодно период мониторинга происходит с 1 марта по 30 сентября. Определить места размещения отходов возможно исключительно в теплый период времени так как снимки, покрытые снегом, не подходят для мониторинга, - отмечает пресс-служба АО «НК «ҚҒС».

Фото: Қазақстан Ғарыш Сапары

По итогам первого полугодия, в Казахстане выявлено более 600 мест несанкционированных отходов. Среди них лидирует Астана – 206 мест несанкционированных отходов, далее идет Улытауская область – 122 мусорных свалок, на третьем месте Акмолинская область, где обнаружено 69 свалок, причем мониторинг был проведен пока только на 6% территории региона. Город Жанаозен, где мониторинг завершен, имеет 55 мест несанкционированных отходов, Талдыкорган 40, Кызылординская область 37. Также есть данные по Алматинской области - 21, Жамбылской области - 20, г.Жаркенту - 25.

Самым чистым городом оказался Актау, в котором всего 11 мусорных свалок.

Также, на сегодняшний день ведется мониторинг по Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях и области Абай. Запланирована загрузка дополнительных данных на геосервис.