Космический мониторинг показал состояние рек Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», которые ведут эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), получили новые данные по состоянию рек Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Были получены и обработаны космические снимки рек Ертис (Иртыш), Сырдарья, Есиль (Ишим), Селеты и Чаглинка. В работе применялись научно-обоснованные методы обработки данных ДЗЗ и расчеты гидрологических характеристик рек, получена информация о том, насколько русловые деформации рек влияют на их естественный режим, рассказала начальник отдела гидрологии департамента пространственных данных Аягоз Аипова.

На основе актуальных и архивных данных ДЗЗ высокого и среднего пространственного разрешения с казахстанских космических аппаратов KazEOSat-1, KazEOSat-2, а также зарубежных спутников были выявлены места зарастания, заиления, а также сильная извилистость русел рек.

В настоящее время, по данным ДЗЗ, наибольшая заиленность и стесненность русла наблюдается на участках рек Селеты и Есиль. Уменьшение пропускной способности реки Ертис в нижнем течении за счет заиленности русла не наблюдается, однако на пойменных протоках и водотоках в пределах Павлодарской области этот процесс обнаруживается, что влияет на биопродуктивность сельскохозяйственных угодий, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Анализ процессов размыва и заиления русла реки Сырдарьи в низовье показывает, что главной причиной уменьшения пропускной способности русла в современном периоде является усиление антропогенных воздействий с 1965 по 1990 годы. Именно в этот период создавались крупные оросительные системы. В итоге использование воды рек привело к образованию дефицита воды и ухудшению ее качества. Это, в свою очередь, повлияло на уменьшение фауны, состояние Арала и обмеление русла реки, считают специалисты.

На основе разновременных космических снимков было установлено, что одной из причин наводнений на изучаемых реках является интенсивное заиление реки в период межени (сезонное стояние низких (меженных) уровней воды в реках - ред.), это приводит к угрозам подтопления населенных пунктов.

«Своевременное проведение руслоочистительных и дноуглубительных работ по данным космического мониторинга позволит защитить близлежащие населенные пункты от затопления паводковыми водами. Все материалы о состоянии рек переданы в Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и защиты окружающей среды, а также опубликованы на отраслевом геосервисе, доступ к которому имеют все заинтересованные региональные службы», - отметила А. Аипова.