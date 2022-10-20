Космический мониторинг для анализа выгоревших лесных площадей используют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по сохранению лесов от пожаров проинформировал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) в целях принятия необходимых мер по борьбе с лесными пожарами в пожароопасный сезон ежегодно утверждается приказ по подготовке к этому сезону, совместные планы с Министерством по чрезвычайным ситуациям, проводится совещание с участием государственных органов. Для профилактики лесных пожаров государственными лесовладельцами республики ежегодно проводятся работы по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов, а также в весенний и осенний периоды согласно Правил пожарной безопасности в лесах осуществляются управляемые отжиги и скашивание травянистой растительности на территориях, прилегаемых к государственному лесному фонду», - отмечено в ответе Премьер-Министра РК на запрос депутатов Сената.

Алихан Смаилов добавил, что АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан осуществляется космический мониторинг площадей лесного фонда, пройденных лесными пожарами, и анализ сезонной динамики выгоревших площадей. В целях своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров на малых площадях силами Казавиалесоохраны МЭГПР осуществляется авиапатрулирование в 10 областях республики (Алматинской, Жетысуской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской (ГНПП «Кокшетау»), Костанайской и Павлодарской областях) на площади 8 млн 869 тыс. га, или 30% территории государственного лесного фонда республики, с нормативным налетом 9024 часа. Организовывается дежурство работников природоохранных и лесных учреждений в лесных пожарных станциях и на пожарно-наблюдательных вышках с обеспечением их перехода на круглосуточное дежурство в периоды высокой пожарной опасности.

«Вместе с тем, для улучшения ситуации с кадрами, Правительством прорабатывается вопрос по повышению заработной платы работникам в области лесного хозяйства в два раза. В настоящее время подготовлены соответствующие расчеты, которые будут рассмотрены уполномоченным государственным органом. Также в соответствии с поручениями, данными на заседании Оперативного штаба по ликвидации природного пожара в Костанайской области 5 сентября 2022 года, прорабатывается комплекс мер по укреплению материально-технической базы лесных и природоохранных учреждений с соответствующим финансовым обеспечением», - сообщил Алихан Смаилов.