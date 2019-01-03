Космический корабль впервые сел на обратной стороне Луны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории человечества китайский автоматизированный космический корабль «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

По сообщению китайских СМИ, космический аппарат «Чанъэ-4» произвел успешную посадку на обратной стороне Луны 3 января в 10:26 по китайскому времени. Это была первая в истории успешная попытка посадки космического корабля на обратной стороне естественного спутника Земли.

Аппарат оснащен инструментами для проведения исследований окружающей среды, поверхности и грунта обратной стороны Луны. Кроме того, «Чанъэ-4» проведет биологические эксперименты на поверхности.

Первые снимки обратной стороны Луны уже опубликованы Китайским национальным космическим управлением (CNSA).

Стоит отметить, первые в мире изображения обратной стороны Луны были получены 7 октября 1959 года с борта советской станции «Луна-3». Однако до настоящего момента космические корабли с Земли никогда не долетали до дальней стороны ее естественного спутника.



