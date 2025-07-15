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    12:02, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Космический корабль «Тяньчжоу-9» состыковался с космической станцией Китая

    Китай во вторник осуществил запуск грузового космического корабля «Тяньчжоу-9» для доставки грузов на орбитальную космическую станцию «Тяньгун». Об этом сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Космический корабль «Тяньчжоу-9» состыковался с космической станцией Китая
    Фото: Синьхуа

    По информации Xinhua, ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y10» с грузовым кораблем «Тяньчжоу-9» стартовала с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).

    CMSA объявило запуск космического грузовика полностью успешным.

    Китайский корабль «Тяньчжоу-9» во вторник пристыковался к космической станции «Тяньгун».

    Члены экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20», которые в настоящее время находятся на борту станции «Тяньгун», войдут в грузовой корабль и совершат перемещение полезной нагрузки в соответствии с графиком.

    Китайская станция «Тяньгун» находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести при ротации экипажей).

    Ранее Китай представил национальную средне- и долгосрочную программу развития космической науки, которая будет определять планирование космических полетов и космических исследований в КНР на период с 2024 по 2050 гг.

    Теги:
    Китай Освоение космоса Космос
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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