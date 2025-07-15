Космический корабль «Тяньчжоу-9» состыковался с космической станцией Китая

По информации Xinhua, ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y10» с грузовым кораблем «Тяньчжоу-9» стартовала с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).

CMSA объявило запуск космического грузовика полностью успешным.

Китайский корабль «Тяньчжоу-9» во вторник пристыковался к космической станции «Тяньгун».

Члены экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20», которые в настоящее время находятся на борту станции «Тяньгун», войдут в грузовой корабль и совершат перемещение полезной нагрузки в соответствии с графиком.

Китайская станция «Тяньгун» находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести при ротации экипажей).

Ранее Китай представил национальную средне- и долгосрочную программу развития космической науки, которая будет определять планирование космических полетов и космических исследований в КНР на период с 2024 по 2050 гг.