Космический корабль «Союз МС-23 на старте: почему он полетит без космонавтов

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До запуска с космодрома Байконур космического корабля «Союз МС-23 остается менее суток, особенностью которого является статус «беспилотный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все началось с того, что в декабре 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22», на котором российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Франциско Рубио должны были возвращаться на Землю.

Их на МКС должен был сменить новый экипаж в составе космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О’Хара. Старт на корабле «Союзе МС-23» к МКС планировался 16 марта 2023 года.

Таким образом, из-за нештатной ситуации, программа пилотируемых пусков претерпела изменения. Теперь корабль «Союз МС-23» будет запущен на МКС в беспилотном режиме. Это делается для того, чтобы заменить на МКС пилотируемый корабль «Союз МС-22», который не сможет вернуть свой экипаж на Землю.

Специалисты обсуждали вариант запуска «Союза МС-23» в пилотируемом режиме с одним космонавтом, однако он потребовал бы доработки корабля, выпуска документации и дополнительной тренировки космонавта, и старт был бы невозможен ранее начала марта 2023 года. Кроме того, это привело бы к изменению состава последующих экипажей МКС, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Теперь же, в новых условиях, экипажу (Прокопьев-Петелин-Рубио), который отправился на МКС с Байконура 21 сентября 2022 года и должен был приземлиться в марте 2023 года, придется продлить свою космическую командировку еще на полгода, до сентября 2023 года.

Что касается поврежденного корабля «Союз МС-22», его спуск на Землю планируется в середине марта 2023 года.

Сегодня на Байконуре третий стартовый день. 21 февраля 2023 года ракета- носитель «Союз 2.1а» с беспилотным космическим кораблем «Союз МС-23» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе Байконура.

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с беспилотным космическим кораблем «Союз МС-23» назначен на завтра, 24 февраля 2023 года, в 6 часов 24 минуты по времени Астаны с 31-ой площадки космодрома Байконур.

Фото: Роскосмос