29 Мая 2022 15:03

Космический корабль «Шэньчжоу-14» готовится к запуску

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14», на котором экипаж из трех тайконавтов (так в Китае называют космонавтов) отправится к орбитальной станции КНР, готовится к запуску, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайское управление программы пилотируемых космических полетов.

Согласно сообщению, в воскресенье космический корабль «Шэньчжоу-14» и ракета-носитель «Чанжэн-2F» («Великий поход») установили на стартовый стол.

Средства обслуживания и наземное оборудование космодрома «Цзюцюань» (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай), откуда стартует ракета-носитель с кораблем «Шэньчжоу-14», работают в штатном режиме.

Перед запуском планируются провести предстартовые проверки.

Запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14», который доставит на орбитальную станцию трех тайконавтов, ожидается в июне. Китайские астронавты продолжат работы по вводу в строй первой космической станции КНР «Тяньгун» (Небесный дворец) и пробудут на орбите шесть месяцев.

Основной модуль находится на орбите почти год, за это время завершены такие миссии, как сближение и стыковка двух пилотируемых и двух грузовых космических кораблей, многомесячное пребывание экипажей на станции.

Космическая станция «Тяньгун» будет работать на высоте 340-450 км в течение более 10 лет. Станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем и двумя лабораторными модулями по бокам. Общая масса станции составит 66 тонн. В космической станции в обычное время могут разместиться от трех космонавтов и до шести во время смены экипажа. Длина основного модуля орбитальной станции составляет 16,6 м, максимальный диаметр – 4,2 м, масса – 22,5 тонны.