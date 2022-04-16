Космический корабль Шэньчжоу-13 отстыковался от орбитальной станции

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами в субботу успешно отстыковался от основного модуля станции «Тяньхэ». Об этом сообщает Китайское агентство пилотируемых космических полетов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении ведомства отмечается, что экипаж корабля вскоре отправится домой.

Трое тайконавтов миссии «Шэньчжоу-13» прожили и проработали в комплексе космической станции 183 дня.

Напомним, что запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» состоялся в октябре 2021 года.

Экипаж «Шэньчжоу-13» выполнил множество задач, включая выходы в открытый космос, а также ряд научно-технических экспериментов и прикладных проектов.