08:03, 16 Апрель 2022 | GMT +6
Космический корабль Шэньчжоу-13 отстыковался от орбитальной станции
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Космический пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами в субботу успешно отстыковался от основного модуля станции «Тяньхэ». Об этом сообщает Китайское агентство пилотируемых космических полетов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В сообщении ведомства отмечается, что экипаж корабля вскоре отправится домой.
Трое тайконавтов миссии «Шэньчжоу-13» прожили и проработали в комплексе космической станции 183 дня.
Напомним, что запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-13» состоялся в октябре 2021 года.
Экипаж «Шэньчжоу-13» выполнил множество задач, включая выходы в открытый космос, а также ряд научно-технических экспериментов и прикладных проектов.