Космический корабль «Прогресс МС-12» поставил рекорд по быстроте полета к МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Стартовавший сегодня с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-12» прибыл на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Время от старта грузового корабля «Прогресс МС-12» до стыковки с МКС составило 3 часа 19 минут, что делает его самым «быстрым» космическим кораблем в истории полетов к МКС. Предыдущий рекорд принадлежит предшествующему «Прогрессу» - он долетел до станции за 3 часа 21 минуту, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический грузовик пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции 31 июля 2019 года, в 21 час 29 минут по времени Нур-Султана, участники прямого эфира могли наблюдать за процессом стыковки в космосе.

Автономный полет «Прогресса» контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом Российского сегмента Международной космической станции в ЦУП. С МКС процесс причаливания контролировали космонавты Роскосмоса – командир экипажа МКС Алексей Овчинин и бортинженер Александр Скворцов, отмечает пресс-служба.

В течение уходящего месяца это второй успешный старт с космодрома Байконур по программе МКС. Предыдущий состоялся 20 июля 2019 года, когда к МКС отправилась очередная длительная экспедиция на пилотируемом корабле «Союз Тм-13».