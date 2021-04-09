Космический корабль «Гагарин» с российско-американским экипажем стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 9 апреля в 13 часов 42 минуты по времени Нур-Султана с космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На борту пилотируемого корабля, получившего наименование «Ю.А. Гагарин», на Международную космическую станцию отправился российско-американский экипаж в составе командира корабля «Союз МС-18» и экспедиции МКС-65, космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, бортинженера-1, российского космонавта Петра Дуброва и бортинженера -2, астронавта NASA Марка Ванде Хая.

Для 49-летнего российского космонавта Олега Новицкого это третий космический полет, его общий налет в космосе составляет 340 суток 10 часов 05 минут. 54-летний американский астронавт Марк Ванде Хай отправился в космос во второй раз. Свой длительный полет в 168 суток он совершил в 2017 году также на российском корабле «Союз». Самый молодой член экипажа 43-летний российский космонавт Петр Дубров впервые полетел в космос.

Как сообщалось, накануне госкомиссия утвердила основной экипаж к полету, которому предстоит длительная, более чем полугодовая работа орбите.

Старт прошел в штатном режиме. Плановое отделение ступеней ракеты-носителя состоялось в соответствии с циклограммой полета, на 10-й минуте после запуска космический корабль «Гагарин» вышел на орбиту. Стыковка «Союз МС-18» с Международной космической станцией пройдет по короткой, двухвитковой системе и должна состояться примерно через три часа после старта.

Юбилейный пуск с Байконура в прямой трансляции смогли увидеть во всем мире, также много гостей было в этот раз и на космодроме Байконур в честь этой знаменательной даты.

Торжественные мероприятия на Байконуре сегодня продолжатся международной научно-практической конференцией, посвященной 60-летию полета человека в космос. В форуме, организованном Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, примут участие представители более, чем десяти стран мира.