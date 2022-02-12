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Космический грузовик «Прогресс МС-19» вывезен на стартовый комплекс Байконура

12 Февраля 2022 13:16
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Космический грузовик «Прогресс МС-19» вывезен на стартовый комплекс Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к первому старту 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня, 12 февраля, ракета – носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома.

Начаты работы по графику первого стартового дня: предстоит выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Прогресс МС-19» должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в числе которых топливо, вода, различное оборудование и материалы, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции.

Как сообщалось, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур назначен на 15 февраля 2022 года в 10:25 часов по времени Нур-Султана.

Сейчас космическую вахту на борту Международной космической станции несут российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американский астронавт Марк Ванде Хай, а также его коллеги – члены экипажа космического корабля Crew Dragon (Crew-3) компании SpaceX Томас Машберн, Раджа Чари, Кэйла Беррон и Матиас Маурер (ЕКА).


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#Байконур   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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