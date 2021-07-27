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Космический грузовик «Прогресс МС-16» с модулем «Пирс» затоплен в Тихом океане

27 Июля 2021 01:53
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Космический грузовик «Прогресс МС-16» с модулем «Пирс» затоплен в Тихом океане

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Международной космической станции (МКС) готовятся к приему многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), запущенного с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В соответствии с программой полета российского сегмента МКС, 26 июля 2021 года в 16:55:33 по времени Нур-Султана транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» в связке с модулем «Пирс» отстыковался от станции, освобождая место прибывающему МЛМ «Наука». Момент расстыковки был показан в прямом эфире на сайте Роскосмоса.

По командам из Центра управления полётами, в 20:01 был включён маршевый двигатель космического грузовика на торможение, в 20:42 связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана – это в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и в 5,8 тыс. км от города Сантьяго. Контролируемое сведение с орбиты состоялось в штатном режиме, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Как оказалось, европейский спутник наблюдения Земли «Sentinel» успел запечатлеть вошедшие в атмосферу «Прогресс МС-16» с модулем «Пирс в виде падающей звёздочки. «Красиво отработали, также красиво ушли», - прокомментировали завершение их полета участники прямой трансляции.

Модуль «Пирс» провел в составе станции 19 лет 313 дней 9 часов 50 минут и 46 секунд. После его отделения будет проведена процедура детального осмотра стыковочного узла МКС для подготовки к приему модуля «Наука». Для этого канадский манипулятор Canadarm-2 в течение 7 часов будет проводить осмотр и съёмку стыковочного узла, рассказали специалисты.

Между тем, российским Центром управления полетами проведено несколько корректирующих манёвров орбиты многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Стыковка модуля с Международной космической станции запланирована на 29 июля 2021 года.


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#Освоение космоса   #Байконур   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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