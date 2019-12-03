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Космический грузовик «Прогресс МС-13» установлен на стартовом комплексе Байконура

3 Декабря 2019 14:21
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Космический грузовик «Прогресс МС-13» установлен на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» на стартовый комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В эти часы ракета - носитель с кораблем установлены на стартовом комплексе № 31 площадки космодрома Байконур. Специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли приступили к работам по графику первого стартового дня. Сегодня проводятся автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса», - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» запланирован на 6 декабря 2019 года в 15 часов 34 минуты по времени Нур-Султана.


Как сообщалось ранее, пуск должен был состояться 1 декабря, но был перенесен из-за дополнительных проверок корабля.

Космический грузовик должен доставить на Международную космическую станцию компоненты топлива, кислорода, оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, посылки для экипажа.

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Ключевые слова: Байконур,
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Сара Кабикызы

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