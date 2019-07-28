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Космический грузовик «Прогресс МС-12» установлен на стартовом комплексе Байконура

Автор:  
Сара Кабикызы
28 Июля 2019, 13:00
Космический грузовик «Прогресс МС-12» установлен на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До запуска ракеты-носителя (РН) «Союз -2.1а», которой предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-12», осталось три дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром РН «Союз» с космическим грузовиком была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.

Специалисты ракетной космической корпорации (РКК) «Энергия» и Космического центра (КЦ) «Южный» приступили к работам по программе нулевого стартового дня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Запуск корабля «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года. Цель полета — доставка на борт Международной космической станции топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Корабль должен доставить на станцию МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

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