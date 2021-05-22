Космические технологии на службе человечества обсудили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялся круглый стол «Космические технологии на службе человечества», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, которое прошло в онлайн- и офлайн-форматах, было организовано в рамках публичной программы на платформе международной выставки «Земля, поклонись человеку!», посвященной 60-летию первого полета человека в космос.

В работе круглого стола приняли участие отечественные ученые, эксперты в области космических исследований и биотехнологий, партнеры выставки «Земля, поклонись человеку!». В их числе руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, советник Посольства Российский Федерации в Казахстане Алексей Коропченко, председатель правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий», академик Международной академии информатизации и Инженерной академии РК Марат Нургужин, генеральный директор РГП «Национальный центр биотехнологии», профессор Nazarbayev University, член-корреспондент НАН РК Ерлан Раманкулов, заместитель председателя правления АО «Республиканский центр космической связи» Шокан Свогузов, заместитель директора ДТОО «Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова» Рашит Валиуллин, студенты казахстанских вузов.

Модератором обсуждения выступил директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат. «Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев всегда говорит о важности космической отрасли для развития науки и технологий, называя космодром Байконур нашим преимуществом в мировом экономическом соревновании», - отметил он.

«Прошло всего 60 лет, как с земли Казахстана первый человек взлетел в космос. Несомненно, человечество достигнет другие миры, но сначала нужно обустроить нашу Землю, наш родной дом. Ради этого мы и проводим такие мероприятия», – сказал руководитель Представительства Россотрудничества в Казахстане Алексей Коропченко.

Председатель правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Марат Нургужин рассказал о состоянии и перспективах отечественной космической науки. «Для Казахстана в ближайшие годы необходимо создавать информационные ресурсы и сервисы международного уровня, чтобы завоевать достойную долю мирового рынка современных космических услуг», - отметил он.

О современных технологиях на службе космической отрасли рассказал генеральный директор РГП «Национальный центр биотехнологии» Ерлан Раманкулов, заострив внимание на теме реализации экспедиций на Марс. «Главной нерешенной проблемой остается снабжение космических экспедиций топливом, водой и продовольствием. Американские ученые считают, что решением проблемы может стать синтетическая биология», - рассказал он.

Участники и слушатели встречи узнали много интересного о современных технологиях космического мониторинга сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, окружающей среды; достижениях и перспективах Института космической техники и технологий, научных программах экспериментов Республики Казахстан на МКС, реалиях и перспективах космической связи Казахстана.

Также у участников круглого стола была возможность посетить «Купольный» зал Библиотеки, где представлены материалы третьего раздела выставки «Земля. Время первых!» с хроникой первых шагов человечества в космическом пространстве, прорыва в космической науке и подвигах казахстанских космонавтов.

Студенты поблагодарили организаторов этой интересной встречи с людьми, о которых Глава государства К.К. Токаев сказал так: « Освоение космоса невозможно было бы без титанического труда ученых, конструкторов, испытателей и инженеров, их профессионализм и преданность делу по сей день способствуют развитию современной космонавтики».