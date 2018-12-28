Космические подарки получили многодетные семьи Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе столичного филиала партии «Нур-Отан» и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» на площадке космической мини-выставки в ТРЦ «Mega Silk Way» состоялась благотворительная акция для детей из многодетных семей Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С приветствием к детям обратились первый заместитель председателя филиала «Бірлік» партии «Нур Отан» Чингиз Кожахметов, председатель Республиканского Совета женщин Астаны Ханзада Балтаева, директор департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане Жазира Жылкышиева.

О том, что космическая деятельность в нашей стране стремительно развивается, и мечты многих ребят могут стать реальностью, рассказал вице-президент АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» Рашит Абдразаков и летописец казахстанского космоса, журналист Сара Нургалиева.

На празднике выступили ученики из киноакадемии «KinoKio» во главе с художественным руководителем Маратом Сарсенбаевым. Посредством театрализованной сценки юные актеры рассказали об экспонатах космической мини-выставки, пользе для страны казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли.





Особую радость юным зрителям доставили учащиеся школы-лицея № 50 «Қазғарыш» с костюмированным танцем «Байқоңыр». Казахский кюй на қобызе исполнила лауреат международных конкурсов Дана Мырзаханова.

«Эта благотворительная акция проводится в рамках реализации партийного проекта «Бақытты балалық шақ»-«Счастливое детство». Сотрудники филиала «Бірлік» партии «Нұр Отан» благодаря поддержке ППО «Қараөткел», «Инженерный центр», «Экономика», «Денсаулық», «Қарлығаш»,«Жаңа толқын» и сотрудников Аэрокосмического комитета МОАП РК подготовили для детей новогодние подарки, а также вручили денежную помощь маме десятерых детей Дане Турсынбаевой и маме восьмерых детей Зибагул Арыстанбек», - отметил в интервью нашему агентству первый заместитель председателя филиала «Бірлік» партии «Нур Отан» Чингиз Кожахметов.

Напомним, уникальная мини-выставка под названием «Казахстанский космический путь», организованная по предложению акима Астаны, совместно с Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Казкосмосом и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», открылась 1 декабря 2018 года и продлится до конца марта 2019 года.













На мини-выставке размещены необычные экспонаты. Это скафандр космонавта Айдына Аимбетова, а также спускаемая капсула корабля «Союз ТМА-16М» с парашютом, на которой приземлился третий казахстанский космонавт, а ныне вице-президент.

Также в экспозиции представлены информационные стенды о космонавтах Казахстана Токтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова, макеты спутников дистанционного зондирования Земли KazEOSat-1 и KazEOSat-2, эксплуатацию которых ведет национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».



