Космические экологи приступили к работам после запуска ракеты «Протон-М» с Байконура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После состоявшегося 13 июля 2019 года запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» сотрудники представительства РГП «Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Ғарыш-Экология» приступили к работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил нашему агентству генеральный директор РГП «НИЦ «Ғарыш Экология» Жайлаубай Жубатов, пуск состоялся в штатном режиме. Первая ступень ракеты-носителя приземлилась в пределах отведенных районов падения № 25,15 (Зона Ю-24), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области.

Специалисты Байконурского представительства РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» произвели отбор проб атмосферного воздуха и почвы в период проведения заправки ракеты-носителя в позиционном районе космодрома Байконур.

Сотрудники Жезгазганского представительства РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» совместно с российскими коллегами приступили к выполнению работ по экологическому обследованию места падения первой ступени ракеты-носителя непосредственно в районе падения отделяющихся частей ракеты.

Все работы по экологическому сопровождению космического запуска с Байконура ведутся в штатном режиме, отметил Ж. Жубатов.

Состоявшийся пуск ракеты-носителя «Протон-М» стал вторым с начала 2019 года. Российская тяжелая ракета вывела на заданную орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ».