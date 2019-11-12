Космическая съемка выявляет в Жамбылской области несанкционированные мусорные свалки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблема стихийных мусорных свалок остро возникла в последние годы в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории региона скопились миллионы тонн бытовых отходов. Вместе с тем имеется нехватка предприятий, занимающихся вывозом твердых бытовых отходов, спецтехники, цехов по переработке и утилизации бытовых отходов и полигонов для сбора мусора. На сегодняшний день перерабатывается всего лишь 2 – 3 процента от общего объема мусора в регионе. На 374 населенных пункта Жамбылской области имеется 162 полигона твердых бытовых отходов. Однако и те не отвечают санитарно-экологическим и строительным нормам.

По информации главного специалиста отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Жамбылской области Галымжана Кадырбаева, с 2018 года в регионе проводится космическая съемка для выявления стихийных мусорных свалок.

«Это осуществляется в соответствии с договором, заключенным в прошлом году между Минэнерго (сейчас это Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК) и АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» о проведении работ по выявлению несанкционированного размещения отходов с помощью космической съемки. В прошлом году на территории областного центра и прилегающих к нему населенных пунктов в радиусе 50 километров выявлено 352 такие точки. На 303 точках проведены мероприятия по устранению свалок. На сегодняшний день осталось 46 неликвидированных мусорых стихийных свалок», - рассказал спикер.

По данным на нынешний год, космическая съемка выявила 346 новых мест несанкционированного размещения отходов. «Ликвидирована пока только 31 точка, что составляет 8,9 процента», - уточнил Галымжан Кадырбаев.

По его словам, в Таразе на сегодняшний день имеется три вида контейнеров, установленных на контейнерных площадках для раздельного сбора отходов.

«Это сетчатые контейнеры для сбора пластмассовых и пластиковых отходов, - пояснил Г. Кадырбаев. – Это закрытые контейнеры для отработанных ртутьсодержащих ламп, химических источников питания и батареек. И третий вид – это контейнеры для твердых бытовых отходов. Замечу, что контейнеров не хватает, а площадки для складирования ТБО не оборудованы должным образом, что ухудшает экологическую обстановку города».