Косметолог без сертификата обвиняется в причинении вреда внешности жительницы Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело по факту причинения вреда здоровью и внешности расследуется в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» старший помощник прокурора Жамбылской области – официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов, в октябре 2022 года в 1-й отдел полиции УП города Тараза с заявлением о принятии мер в отношении косметолога одного из косметологических салонов областного центра обратилась 29-летняя женщина.

«По словам самой потерпевшей, она обратилась в июле 2021 года в этот салон, расположенный в центре Тараза, для подтягивания кожи лица. Заранее с косметологом О. были обговорены обстоятельства операционного вмешательства и цена – 560 тысяч тенге, имеется письменный договор. После операции на лице остались шрамы, и началось нагноение. Затем она еще раз обратилась к косметологу, но та отказалась загладить вред, применив нецензурную лексику. Потерпевшая просит принять меры к О. за некачественное операционное вмешательство, требует возвратить потраченные на операцию деньги и взыскать деньги для проведения повторной операции у сертифицированного пластического хирурга», - пояснил спикер.

Уголовное дело принято в производство департамента полиции Жамбылской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 322 части первой Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека».

Назначены судебно-медицинские экспертизы с участием пластического хирурга. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, уточнили в надзорном органе.