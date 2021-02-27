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Косметику из древесины создает школьница из СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
27 Февраля 2021, 14:44
Косметику из древесины создает школьница из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Школьница из Петропавловска Тогжан Ахметова стала золотым призером престижного конкурса Buca-IMSEF, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс входит в число международных инженерных и научных конкурсов школьников. Проводился он в Турции.

По информации управления образования, одиннадцатиклассница Т.Ахметова представила на конкурсе проект по использованию отходов лесозаготовки для создания косметики и медицинских препаратов. Работа над ним длилась 2,5 года. Идею подсказала её преподаватель из кружка «Chemical secret».

«Мы начали добавлять активное вещество, которое мы выделяем при помощи аппарата Сокслета - бетулин. Мы добавляем его в нашу продукцию, которая полностью натуральная и экологически чистая. На создание 100 граммов продукта из бетулина необходима одна неделя. В нашу продукцию входят фитопатчи, фитопластыри, крема, экстракты, масла, шампуни. Фитопатчи - для увлажнения, против морщин, порезов, подтягивают кожу и уменьшают заражение», - рассказала молодой ученый.

В международном конкурсе приняли участие более 300 проектов из 24 стран.

Т.Ахметова является призёром алматинского «IT-старс», представляла свой стартап-проект в «Атамекен». Школьница планирует поступать на медицинский факультет. Она разрабатывает ещё несколько проектов, которые, по ее словам, станут достижением в сфере медицины и косметологии.

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