Кошельки казахстанцев под прицелом скамерских ресурсов - KZ-CERT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы KZ-CERT сообщает об аномальном увеличении скамерских ресурсов в казахстанском сегменте интернета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК.

«В октябре текущего года увеличилось количество обращений от пользователей сегмента Интернет о проверке подозрительных интернет-ресурсов, которые походили на мошеннические. Специалистами Службы KZ-CERT выявленным интернет-ресурсам были присвоены категории «Фишинг/мошенничество в сегменте Интернет», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Служба KZ-CERT уже предупреждала о риске утечки данных в сфере электронной торговли. Экспертами были разработаны рекомендации, придерживаясь которых, казахстанцы смогут защитить данные своих банковских карт.

Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, Служба KZ-CERT просит сообщать об этом по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz