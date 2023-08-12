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    15:49, 12 Август 2023 | GMT +6

    Кошанов от имени Президента поздравил с юбилеем Машхура Жусупа Копеева

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    Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов по поручению Главы государства принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 165-летию со дня рождения Машхура Жусупа Копеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Торжества прошли в Баянаульском районе Павлодарской области.

    Спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.


    «Машхур Жусуп Копеев внёс неоценимый вклад в сохранение национального духовного наследия, изучение и продвижение устного творчества, генеалогической истории, обычаев и традиций нашего народа. Его стихи, эпосы и былины просвещают людей, воспитывают в них высокую культуру, расширяя горизонты казахской литературы. Несомненно, богатое наследие великого мыслителя ещё послужит многим поколениям. Как говорил сам поэт, суть его трудов – сохранить и передать народную мудрость. Наш общий долг - возродить его творчество и сделать все, чтобы оно навсегда осталось в памяти людей», – говорится в поздравлении Президента.

    Ерлан Кошанов отметил, что Иртышско-Баянаульский край - это священная земля, давшая жизнь многим великим сынам казахского народа, оставившим неизгладимый след в судьбе и истории нации. Один из них - Машхур Жусуп Копеев.


    Председатель Мажилиса подчеркнул, что творчество поэта занимает особое место в золотом фонде казахской духовности.

    «Мы знаем, какими сложными были те времена. Но даже в то неспокойное время Машхур Жусуп Копеев смог собрать множество родословных, эпосов и былин, сказок и айтысов. Это большой кропотливый труд, который сохранил для будущего всю красоту и особую культурную ценность казахского народного творчества», - поделился Ерлан Кошанов.

    В завершение выступления Спикер Мажилиса отметил, что имя и богатое наследие поэта всегда будут занимать особое место в культурном коде нашего народа.


    В рамках юбилея в области прошли республиканский айтыс, конкурс среди исполнителей терме, соревнования көкпар, бәйге и қазақ күресі.


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    Юбилей Павлодарская область Главная
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