Косатки нападают на яхты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Португалии и Испании моряки и ученые думают, что делать с косатками: у иберийских берегов все чаще случаются нападения этих морских млекопитающих на небольшие суда. В августе одно из них закончилось тем, что хищники потопили яхту, и пятерых человек пришлось спасать из воды. Но на людей косатки не нападали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Она подплыла медленно, повернулась брюхом кверху, а рылом начала толкать руль. Она поворачивала его из стороны в сторону. Лодка плыла, я ничего не трогал».

Летом косатки приплывают в эти места охотиться на тунца. За последние пару лет случаев нападений стало столько, что власти рекомендуют владельцам небольших судов не выходить в море по ночам, когда хищники особенно активны.

Ученые не могут точно сказать, что заставляет косаток так делать. Это единственные хищники среди китообразных, которые охотятся на теплокровных морских млекопитающих. Но люди в этом плане их совершенно не интересуют. Рабочая версия — это просто такая игра.

«Нужно всего лишь, чтобы единственная самка повела себя таким образом перед двумя-тремя детенышами, и тогда они станут повторять это снова и снова», - объясняют ученые версию с игрой.

Другой вариант – косатки нападают на суда, которые считают китобоями: такие случаи были отмечены в 70-х. Ученые при этом подчеркивают, что к людям – даже китобоям – агрессии они не проявляют: нет ни одного достоверного случая, когда косатка убила бы человека в дикой природе.