Корзины и полки дезинфицируют в крупных супермаркетах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на усиленный режим санитарного контроля перевели 2661 объект. Это торгово-развлекательные центры, супермаркеты, магазины и другие места массового скопления людей. Об этом в прямом эфире сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров, передает МИА «Казинформ».

«Мы провели беседы с владельцами крупных сетей супермаркетов. Во всех установлены санитайзеры для рук - всего их по области 919. Все корзины, тележки, товарные полки и витрины обрабатывают дезинфицирующими растворами несколько раз в день», - сообщил он.

Всего в Карагандинской области закрыли 473 объекта. Перестали работать 12 кинотеатров, 44 детские игровые площадки при торгово-развлекательных комплексах, 167 организаций внешкольного дополнительного образования и другие развлекательные заведения.

Санитарный режим усилен на 1971 объекте.

Временно рекомендовано ограничить количество прихожан в церквях, мечетях, синагогах и соборах. Санврачи настоятельно советуют верующим совершать намаз и молиться дома.

Специалисты департамента по контролю качества товаров и услуг контролируют 17 автопарков в Карагандинской области. Все пассажирские автобусы обрабатывают дезинфицирующими средствами перед началом рейса и после окончания.

Влажную уборку с применением дезсредств дважды в день проводят на вокзалах, автостанциях, в ЦОНах, гостиницах, аптеках, магазинах и других общественных местах.

Всех прибывающих в карагандинский аэропорт обследуют медики, а затем, вне зависимости от страны вылета, определяют на карантин.

Напомним, на сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом в Карагандинской области не зарегистрировано. Тем не менее жителям региона настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома, часто мыть руки и лицо с мылом, пользоваться антисептиками, избегать мест массового скопления людей и в магазины отправлять одного из членов семьи.