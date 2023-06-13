Кортеж с правонарушителями задержала полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кортеж с правонарушителями задержан полицией Алматы, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вереница машин, водители которых грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали общеповеденческие нормы, была замечена сотрудниками специализированного батальона местной полицейской службы. Движение кортежу из восьми машин было блокировано для принятия мер. Всего на водителей указанных транспортных средств было составлено 11 административных протоколов по следующим составам правонарушений: создание аварийной ситуации, умышленное создание препятствия для движения транспортного средства, отсутствие технического смотра, нарушение правил маневрирования, нарушения требования дорожной разметки.