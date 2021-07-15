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    13:30, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Кортеж лихачей без номеров разъезжал по дорогам Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Нескольких водителей оштрафовали за грубые нарушения правил дорожного движения в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что кортеж из нескольких автомашин грубо нарушил ПДД , двигаясь по улице Г. Жубановой.

    На видео автомашина ВАЗ-2114 несколько раз, создавая аварийную ситуацию, выезжает на полосу встречного движения. Н есколько человек высунулись в оконные проемы и люки автомобилей Nissan и Renault.

    Полицейские установили личности водителей авто и привлекли их к административной ответственности, несмотря на то, что правонарушители сняли государственные регистрационные номера с автомашин.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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