Кортеж лихачей без номеров разъезжал по дорогам Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Нескольких водителей оштрафовали за грубые нарушения правил дорожного движения в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что кортеж из нескольких автомашин грубо нарушил ПДД , двигаясь по улице Г. Жубановой.

На видео автомашина ВАЗ-2114 несколько раз, создавая аварийную ситуацию, выезжает на полосу встречного движения. Н есколько человек высунулись в оконные проемы и люки автомобилей Nissan и Renault.

Полицейские установили личности водителей авто и привлекли их к административной ответственности, несмотря на то, что правонарушители сняли государственные регистрационные номера с автомашин.