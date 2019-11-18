Кортеж из 60 джипов: в Уральске мужчина отпраздновал развод

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске мужчина отпраздновал развод с женой и нанял кортеж из 60 авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД ЗКО, 16 ноября в 11.06 на номер 102 поступило сообщение о том, что возле бани «Арасан» микрорайона «Самал-1» произошла драка. Полицейские установили, что на месте происшествия было более 20 внедорожников различных марок. Вскоре стало известно, что этот кортеж был организован 34-летним гражданином Восточно-Казахстанской области.

По его словам, 11 ноября он приехал к бывшей супруге, проживающей в Уральске. До этого они развелись, продали общую квартиру и разделили между тобой полученные деньги. На эти средства в первый день он арендовал 5 автомобилей. В последующие дни количество машин достигло 20. Всего мужчина заказал 60 джипов. Именно так он решил отпраздновать развод со своей женой.

Около двадцати автомобилей доставлены в управление полиции г. Уральска для выяснения обстоятельств и практически все возвращены хозяевам. Только автомашина «LINKOLN» была поставлена на специальную стоянку, в отношении водителя был составлен административный протокол за вождение без документов.

Перевод: Арайлым Мұрат

Фото: mgorod.kz