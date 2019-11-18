+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 0 °С
USD 387.14 EUR 428.18
RUB 6.06 CNY 55.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кортеж из 60 джипов: в Уральске мужчина отпраздновал развод

18 Ноября 2019 17:44
Поделиться:
Кортеж из 60 джипов: в Уральске мужчина отпраздновал развод

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске мужчина отпраздновал развод с женой и нанял кортеж из 60 авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ерлан Тургумбаев: Весь видеоконтроль Алматы будет интегрирован в полиции
Аким Алматы поручил объявить выговоры полицейским начальникам С паспортом образца 1974 года много лет жил мужчина в СКО Полицейские устроили погоню за «лихачом» без прав в Алматы

По информации пресс-службы ДВД ЗКО, 16 ноября в 11.06 на номер 102 поступило сообщение о том, что возле бани «Арасан» микрорайона «Самал-1» произошла драка. Полицейские установили, что на месте происшествия было более 20 внедорожников различных марок. Вскоре стало известно, что этот кортеж был организован 34-летним гражданином Восточно-Казахстанской области.

По его словам, 11 ноября он приехал к бывшей супруге, проживающей в Уральске. До этого они развелись, продали общую квартиру и разделили между тобой полученные деньги. На эти средства в первый день он арендовал 5 автомобилей. В последующие дни количество машин достигло 20. Всего мужчина заказал 60 джипов. Именно так он решил отпраздновать развод со своей женой.

Около двадцати автомобилей доставлены в управление полиции г. Уральска для выяснения обстоятельств и практически все возвращены хозяевам. Только автомашина «LINKOLN» была поставлена на специальную стоянку, в отношении водителя был составлен административный протокол за вождение без документов.

Перевод: Арайлым Мұрат

Фото: mgorod.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив