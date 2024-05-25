Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхат Жумагали в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал о мерах по устранению системных причин коррупции, возврате имущественных активов и денежных средств государству, а также поделился примерами проекта «Антикоррупционное волонтерство».

— Асхат Жумагалиевич, коррупция — актуальный вопрос в нашей стране. Глава государства на специальном совете отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики, и чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего, нужно искоренить коррупцию. В этой связи, в каком направлении работает Агентство?

— Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции принимает комплексные меры для устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Антикоррупционная политика реализуется в трех ключевых направлениях — коренное изменение общественного сознания, системное устранение предпосылок коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию. По данному принципу разработана Концепция антикоррупционной политики до 2026 года. Стратегический документ нацелен на комплексную и глубокую работу по устранению предпосылок коррупции, формирование в обществе крепкого антикоррупционного иммунитета, бескомпромиссную борьбу по всем направлениям. Учтен передовой зарубежный опыт, международные стандарты и собственная практика. В ней одной из революционных новелл является введение ответственности за необоснованное обогащение. Следует отметить, что превышение расходов над доходами — это уже сигнал для начала финансовой проверки или даже расследования. Это неразрывно связано с принципом «follow the money», то есть «следуй за деньгами».

В соответствии с Концепцией антикоррупционной политики Агентством выработаны механизмы внедрения проверки на добропорядочность или коррупционную устойчивость — integrity check. Прежде всего тщательно изучили международный опыт. Такого рода тестирование применяют в США, Великобритании, Австралии, Румынии, Грузии, Молдове, как правило, в правоохранительном блоке, в качестве меры по профилактике правонарушений среди личного состава. В результате внедрения данного института ожидается улучшение качественной составляющей государственного аппарата и усиление доверия граждан. Особо отмечу, важно не допускать совершение коррупционных преступлений и последствия в виде причиненного государству ущерба. Именно поэтому ключевая роль в Антикоррупционной службе отведена превенции коррупции. В каждом регионе страны определены социальные сферы, где имеют место административные барьеры и непрозрачность процессов, которые соединены в Карты коррупционных рисков. Здесь мы используем основные превентивные инструменты — антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков. К примеру, проведен внешний анализ коррупционных рисков в системе образования. Агентством только за 2023 год и 1 квартал 2024 года зарегистрировано 206 уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 млрд. тенге. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетысуской (5,3 млрд тенге), Туркестанской (4,4 млрд тенге), Кызылординской (1,2 млрд тенге), Алматинской (1,1 млрд тенге), Актюбинской (437 млн тенге) областях и г. Алматы (457 млн тенге). Изобличены 267 лиц, из них 118 осуждены и приговорены к различным мерам наказания.

Многочисленные факты хищения бюджетных средств стали возможными из-за отсутствия автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов предотвращения нарушений и интеграционных связей информационных систем бухгалтерского учета и государственных баз данных («Национальная образовательная база данных», «Казначейство-клиент», «Физические лица», «Enbek.kz» и др.). Уже сегодня созданы правовые условия для оцифровки процедуры планирования бюджета и внедрения системы фиксации посещения работников образования по биометрии, что исключает риски завышения финансовой потребности и «мертвые души».

В рамках модернизации «Национальной образовательной базы данных» проведена интеграция с базами данных госорганов (министерств юстиции (ГБД ФЛ), здравоохранения (medinfo.kz) и труда (enbek.kz) и оцифровка досье на каждого педагога.

В 4-м квартале 2023 года по инициативе Агентства в трех регионах страны (Павлодарская, Акмолинская и Туркестанская области) на базе действующих бухгалтерских систем реализован пилотный проект по внедрению цифровых решений.

В целом, проект показал свою эффективность, а новые цифровые решения готовы к масштабированию. В рамках дальнейшей реализации концепции уже подготовлен пакет законодательных мер по криминализации обещания и предложения взятки, усилению ответственности юридических лиц за коррупцию, введению публичного реестра коррупционеров.

— Какой объем имущественных активов и денежных средств был возвращен в пользу государства?

— С 2022 года Антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму более 1,03 трлн. тенге. Результатами данной работы стали итоги расследования уголовных дел в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц, субъектов олигополии и других чиновников.

К примеру, по оконченным Антикоррупционной службой уголовным делам ТОО «Оператор „РОП“ в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд. тенге. Другим примером служит дело экс вице-министра МИИР Токтабаева, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия в виде незаконной передачи аффилированным лицам уникального месторождения „Шевченковское“ в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта. Еще на стадии досудебного расследования принятыми Антикоррупционной службой мерами данное месторождение, имеющее запасы полезных ископаемых стоимостью более 5,6 трлн. тенге, передано государству. Значительная часть возвращенных государству активов приходится на уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Например, только за первые два месяца текущего года он возвратил в бюджет 185 млн. долларов США. Это более 82,6 млрд. тенге. Всего же за два года им были возвращены активы на сумму свыше 732,8 млрд. тенге. Основная часть — это денежные средства, включая 661 млн. долларов США из-за рубежа и более 70 млн. долларов США на казахстанских счетах. Все они поступили напрямую в бюджет. Остальную часть возвращенных им активов составляют административные здания, люксовые дома, квартиры, автомобили, коммерческие помещения, драгоценности, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и прочее.

Всё возвращаемое нами имущество и деньги идут исключительно в пользу государства. Все подтверждающие документы имеются.

Как всем известно, Президентом дано поручение о направлении изъятых у коррупционеров средств на строительство школ. В данном направлении Антикоррупционная служба совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными органами разработали и внесли необходимые поправки в бюджетный кодекс. В результате был создан специальный Фонд поддержки инфраструктуры образования, на котором на сегодняшний день аккумулировано порядка 153 млрд. тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ. На сегодняшний день из средств Фонда построены и введены в эксплуатацию 43 школы, на стадии завершения — 19, на 2025 год запланировано еще 20 школ.

— Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по поддержке малого и среднего предпринимательства. Какова роль Агентства в развитии бизнесаи защите прав бизнес-сообщества в стране?

— Особое внимание уделяется поручению Главы государства по защите бизнеса от неправомерного вмешательства госорганов. Бизнес страдает не только от проверок и административного давления госаппарата. Он нуждается в прозрачном и справедливом доступе к земле, теплу, электричеству, льготному государственному финансированию. Большинство этих проблем связаны с коррупцией. Это борьба с последствиями, а не с причинами. Во исполнение поручения Главы государства с 23 января 2023 года Агентством реализуется проект «Бизнеске жол».В рамках проекта ежедневно оказываем помощь предпринимателям, столкнувшимся с административными барьерами и волокитой, устраняем связанные с ними коррупционные риски. Акцент сделали на малом и среднем бизнесе, то есть на самой многочисленной группе, которая не всегда может содержать в штате квалифицированных юристов. Каждую выявленную проблему практически «в ручном режиме» сопровождаем до ее окончательного разрешения. Сегодня любой предприниматель может обратиться в Антикор-центры, открытые при каждом территориальном департаменте и в самом Агентстве. Разрешено 618 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 000 предпринимателям, проведено 1300 встреч, где приняли участие 17 тысяч предпринимателей, устранены 34 системные проблемы.

К примеру, ранее по всей стране акиматы искусственно затягивали продление аренды земли, направляя заявления граждан и бизнеса на земельные комиссии. За 2020–2022 годы их было порядка 15 тысяч. В законе такой процедуры нет, а земкомиссии не имеют соответствующих полномочий. По нашей рекомендации практика прекращена. Устраняются недостатки при проведении праворазъяснительной работы. Для простого предпринимателя важно упрощение процедур, равные и справедливые условия ведения бизнеса.

— Насколько активно граждане и общественность участвуют в борьбе с такой коррупцией? Можете ли вы привести конкретные примеры?

— Как показывает практика, классических форм борьбы с коррупцией способом привлечения к ответственности и наказания преступников недостаточно, необходима качественная превентивная работа по повышению уровня правосознания граждан. В этой связи, Агентством по противодействию коррупции в августе прошлого года запущен проект «Антикоррупционное волонтерство». Общественность в рамках проекта проводит мониторинги эффективности расходования бюджетных средств и проблемных вопросов регионов, принимает участие в организации антикоррупционных мероприятий, создании социальных роликов на антикоррупционную тематику и т. д. На сегодня в ряды волонтеров вступили более 2,5 тысяч человек. Благодаря их работе предотвращено необоснованное завышение цен госзакупок на более 3 млрд. тенге. К примеру, Восточно-Казахстанский региональный научно-методический центр образования «Оркен» объявил конкурс по закупу услуги доступа к интернету на 2024 год на сумму 303 млн. тенге. Данная услуга у других заказчиков утверждена в пределах 3-5 млн. тенге. По принятым мерам 300 млн. тенге сэкономлено. Также, значительная сумма, порядка 200 млн. тенге, возвращено в бюджет ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области. Так, в плане закупок на 2023 год было запланировано приобретение 1 единицы «трехконтурной станции» на сумму 247,7 млн. тенге, тогда как рыночная цена товара составляет 45-50. млн за 1 штуку. В результате проведенной работы стоимость снижена до 49,6 млн. тенге. Волонтерами Актюбинской области установлен факт необоснованного повышения тарифов при вывозе отходов. Так, тарифы на сбор, сортировку бытовых отходов для населения увеличились с конца августа прошлого года, но населению неправомерно перерасчет произведен с июля прошлого года. Департаментом направлено рекомендательное письмо в акимат. В результате произведен перерасчет для более 170 тыс. абонентов на сумму свыше 42 млн. тенге.

Во всех регионах волонтерами проводятся мониторинги качества благоустройства жилых домов, детских площадок, автомобильных дорог, студенческих общежитий, объектов ЖКХ и др., по результатам которых госорганами и организациями принимаются меры по устранению нарушений и недостатков. В Алматинской области внедрена практика выезда волонтеров в составе мобильной антикоррупционной группы, которая проводит встречи с населением в местах их массового пребывания — это пункты Казпочты, акиматы, ЦОНы, школы, рынки и крупные торговые центры. Всего мобильная группа посетила 30 населенных пунктов, приняла порядка 1250 человек с более 570 вопросами. При этом половина вопросов разрешены на месте. Кроме этого, обратившиеся получили бесплатные правовые консультации. В рамках корпоративного волонтерства в регионах 186 субъектов бизнеса поддержали проект и разместили антикоррупционный контент на своих объектах и продукциях.

— В конце прошлого года Вы доложили Главе государства о состоянии более 150 объектов долгостроя, вошедших в карту коррупционных рисков. На каком этапе находится строительство этих объектов сегодня?

— В рамках реализации карт коррупционных рисков в регионах Антикоррупционной службой взяты на сопровождение 156 социальных объектов, строительство которых критически затянулось. Наши территориальные Департаменты совместно с местными исполнительными органами разработали Планы по устранению нарушений и принятия мер по завершению их строительства. В целях недопущения хищений применяется комплекс превентивных мер, такие как мониторинг, информационные письма, заседания комиссий и др., при необходимости назначаются аудиторские проверки на основании которых принимаются соответствующие процессуальные решения. Вопросы строительства проблемных объектов выносятся на заседания межведомственных комиссий по вопросам противодействия коррупции при местных акимах, также рассматриваются на общественных советах.

Проводятся общественные мониторинги хода строительства этих объектов в рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство». По результатам проведенной работы завершено строительство 38-и объектов. Среди них объекты водоснабжения, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, медицинские объекты, жилые дома, спортивный зал, ремонт моста, дорог и улиц, реконструкция котельных и плотинного гидроузла, инженерно-коммуникационная инфраструктура для жилой застройки. В частности, два жилых дома в микрорайоне Авиагородок в г. Павлодар, на строительство которых из бюджета выделено порядка 755 млн. тенге. Данные объекты должны были быть построены в течение года. Однако, их строительство затянулось на 5 лет. Причина этому недочеты в ПСД и ошибки в расчетах фундамента при земельных работах. В конце февраля 2024 года данные объекты ввели в эксплуатацию. Как Вы знаете, в отдельных регионах по-прежнему не хватает мест в школах, дети обучаются в переполненных классах. По результатам сопровождения завершено строительство 9 школ в г. Астана, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях. Например, школу на 300 мест в поселке Жанакорганского района Кызылординской области строили более 2-х лет в связи с невыполнением договорных обязательств. Все это время жители данного поселка вынуждены были возить детей на учебу в соседние районы. Кроме того, обеспечено завершение строительства водопроводов в 14 населенных пунктах Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей. Их строительство затянулось от года до трех лет. Также обеспечили завершение строительства 6-ти спортивных комплексов. К примеру, более 2-х лет строили объект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозанбай Уланского района ВКО. В результате сопровождения предотвратили нерациональное использование бюджетных средств на 20 млн тенге за несоответствующую требованиям и невыполненную работу. Каждый из этих объектов представляет социальную значимость для жителей регионов, своевременность их завершения отражается на качестве их жизни.

— Помимо работы по сказанным Вами направлениям думаю, что борьба с коррупцией должна вестись прежде всего на законодательном уровне. В этой связи, какие нормативно-правовые акты по коррупции приняты или находятся на стадии принятия?

— Основными ориентирами по совершенствованию законодательства для нас являются мнение общества, правоприменительная практика и международные антикоррупционные стандарты. С момента образования Агентства в 2019 году реализовано четыре пакета антикоррупционных поправок, а в настоящее время на стадии рассмотрения Мажилисом Парламента уже пятый пакет законодательных инициатив, в рамках которого будут внедрены эффективные стандарты борьбы с коррупции, признанные на международной арене. Хотелось бы вкратце рассказать о принятых и реализуемых новеллах за последние годы. В ноябре 2019 года введен институт антикоррупционной экспертизы. Все проекты законов и подзаконных актов проходят через «антикоррупционное сито». Руководители стали нести персональную ответственность за коррупцию подчиненных. В 2020 году усовершенствована система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции (10% от суммы взятки или ущерба — 13,8 млн. тенге (на март 2024 г.), а также введен полный запрет на дарение и получение подарков должностными лицами. Существенно ограничена совместная работа близких родственников в госорганизациях. Усилена ответственность за коррупцию в квазигосударственном секторе, внедрены комплаенс-службы (Закон от 06.10.2020 г.). В целях обеспечения методологической поддержки и эффективности института антикоррупционного комплаенса, приказом Председателя (от 31 марта 2023 г. № 112), утверждено Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора. Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и порядок предоставления отчетной информации антикоррупционных комплаенс-служб. В 2021 году серьезно ужесточена ответственность за коррупцию. Исключена возможность применения досрочного освобождения и отбытие наказания в учреждениях УИС минимальной безопасности (так называемые колонии-поселения) для осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Усилены санкции за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей. Санкция за взяточничество достигает 15 лет лишения свободы. Больше дают только убийцам и насильникам. Введено новое антикоррупционное ограничение для госслужащих, депутатов Парламента, судей по открытию и владению счетами в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан (Закон от 19.12.2020 г.).

Введено поэтапное всеобщее декларирование доходов и имущества государственных служащих, а с 2025 года это коснется всех граждан. В феврале 2022 года Главой государства утверждена Концепция развития антикоррупционной политики на 2022–2026 годы с конкретным Планом действий. План предусматривает более 60 системных мер на ближайшие пять лет в 3-х основных векторах: — формирование антикоррупционной культуры; — устранение предпосылок коррупции; — обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию. Если говорить простыми словами, человек не должен хотеть быть коррумпированным, не должен иметь возможности быть коррумпированным и человек должен бояться быть коррумпированным.

Это «три основы», на которых выстроена наша работа. В целях достижения уровня развития стран ОЭСР Агентством при разработке Концепции особое внимание уделено максимальному учету мнения граждан и передовых международных стандартов. В числе важных антикоррупционных механизмов — развитие цифровизации госуслуг, меры по дебюрократизации госаппарата, профилактика коррупции в квазигосударственном и частном секторах через развитие комплаенс-служб, добровольное внедрение антикоррупционных стандартов в деятельности. В январе 2023 года на законодательном уровне введена ответственность за необоснованное обогащение и защита осведомителей. Суть заключается в том, что, если чиновник не сможет объяснить разницу в доходах и расходах, она будет изыматься в бюджет. Если расхождения значительные — ему грозит увольнение с госслужбы по отрицательным мотивам. Введение такой ответственности является решающим «паззлом» в запущенном процессе всеобщего декларирования. Этим же законом установлены меры защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Поправки направлены на защиту трудовых интересов таких лиц. Данные лица не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа. При этом государственный орган или организация будут обязаны приглашать представителя антикоррупционной службы для участия в заседании коллегиального органа. В настоящее время на рассмотрении Мажилиса Парламента находятся два законопроекта, разработанных Агентством:

1. Введение публичного реестра коррупционеров.

В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор. Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости. Реестр будет размещаться на сайте Агентства.

Ведение реестра предполагается закрепить за Агентством, а порядок ведения реестра и взаимодействия с КПСиСУ Генеральной прокуратуры будет отрегулирован соответствующим ведомственным приказом. Уверен, что публичный реестр коррупционеров станет эффективным профилактическим инструментом. Внедрение такого реестра создаст в обществе атмосферу нетерпимости к коррупции — когда информация о совершении лицом коррупционного преступления станет публичной, а факт совершения коррупционного преступления — постыдным деянием.

2. Криминализация обещания/предложения взятки

С учетом имеющегося международного опыта и по результатам проведенных согласований Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями 366-1 («Дача согласия на получение взятки, просьба или требование взятки»), 367-1 («Предложение и обещание взятки»).

Часть первая статьи 366-1 повлечет уголовную ответственность госслужащего за дачу согласия на получение взятки в виде штрафа до 1000 МРП (3 млн. 692 тыс. тг) либо ограничение свободы на срок до 1 года. По части второй за просьбу или требование взятки предусмотрена санкция в виде штрафа до 2000 МРП (7 млн. 384 тыс. тг) либо лишение свободы на срок до 2 лет. Криминализация обещания/предложения взятки сформирует соответствующую культуру в обществе, где даже разговоры о взятках становятся неприемлемыми, что позволит пресекать взяточничество до ущерба государству. Также, хотел бы отметить законопроект по усилению ответственности юридических лиц за коррупцию. Введение эффективной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления с пропорциональными санкциями, которые будут соразмерны совершенному преступлению является одной из ключевых рекомендаций ГРЕКО и ОЭСР. Так, результаты проводимой законотворческой работы положительно скажутся на работе по противодействию коррупции, в том числе на своевременности и полноте возврата активов. Мы активно развиваем международное сотрудничество и постоянно отправляем наших специалистов на повышение квалификации в зарубежные страны для изучения и внедрения передового опыта.

— В феврале прошлого года сообщалось, что за последние три года было расследовано 23 уголовных дел о коррупции в деятельности СпецЦОНов. По этим делам при выдаче водительских прав совершались противоправные действия. При этом предпринимались ли действия по отзыву незаконно выданных водительских удостоверений? В целом, в этом году выявлены ли незаконные действия в сфере получения водительских прав, регистрации автомобиля?

— Да, конечно, в этом направлении были проведены масштабные мероприятия. Со стороны Агентства в рамках указанных уголовных дел, по которым выявлены незаконные действия, в органы внутренних дел направлены письма об аннулировании соответствующих водительских удостоверений. Антикоррупционной службой установлены манипуляции при регистрации автотранспорта в спецЦОНах. Так, в начале года Антикор завершил расследование по делу о СпецЦонах. Преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. Эти деяния причинили ущерб государству в особо крупном размере на сумму 1,4 млрд. тенге. Из-за пробелов в работе информационных систем большая часть госпошлин и платежей от регистрации автомашин не поступала в бюджет. Благодаря устранению недостатков поступления в бюджет в 2023 году (в сравнении с 2022 годом) увеличились в 9 раз и составили 91,4 млрд. тенге при аналогичном количестве зарегистрированных автомашин. Вместе с тем, 25 апреля 2024 Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашен приговор в отношении работников СпецЦОНа, сотрудников полиции и гражданских лиц. Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы — руководителю СпецЦОНа № 2 г.Астаны Букебаеву Ш. и специалистам СпецЦОНа г. Астаны Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5-ти участникам группы 6 лет лишения свободы, а 17 «помогаек» приговорили к различным срокам наказания, в виде лишения и ограничения свободы. Кроме того, Антикоррупционная служба совместно с МВД провели мониторинг деятельности СпецЦОНов. В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений. А именно, незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах — все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг. По результатам мониторинга, Агентство по противодействию коррупции направило ряд предложений в адрес уполномоченных государственных органов. После наших рекомендаций запущены новые информационные системы по регистрации автотранспорта в СпецЦОНах и МВД. Исключены возможности для корректировки данных при оформлении и рассмотрении заявок. Вносить изменения может теперь только Комитет административной полиции. В ходе следствия в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ внесено представление об исключении из порядка регистрации автомашин письменных форм сделок. В результате, с 10 апреля 2024 года эти сделки оформляются в электронной форме с обязательным использованием ЭЦП ключа автовладельца (с внесением соответствующих изменений в Правила). Данная мера в корне предотвратила тысячи уголовных правонарушений и исключила манипуляции со стороны работников СпецЦОН. Также, упрощена процедура регистрации заявок. Теперь для этого необходимо ввести лишь ИИН, а остальные данные автоматически заполняются из других информационных систем. При этом система сама проверит оплату обязательных платежей, штрафов и квитанций банков второго уровня.

Изменены правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены: обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов. То есть, усилив требования, были пресечены пути «помогаек». Кроме того, напомню, что в декабре 2023 года внесены важные поправки в законодательство, касающиеся отнесения работников ЦОНов к субъектам коррупционных правонарушений. Данные изменения вступят в силу с января 2025 года.

Поправки направлены на профилактику злоупотреблений и правонарушений со стороны работников и защиту прав граждан.