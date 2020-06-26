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Коррупция в столичной филармонии: расследуется факт получения крупной взятки аудитором

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Июня 2020, 17:43
Коррупция в столичной филармонии: расследуется факт получения крупной взятки аудитором

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Нур-Султана в отношении аудитора департамента внутреннего государственного аудита столицы проводится досудебное расследование по факту получения взятки в размере более 15 тысяч долларов США. Об этом в ходе прямой трансляции на странице Facebook Антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой города Нур-Султан осуществляется досудебное расследование по факту получения взятки в размере более 15 тысяч долларов США аудитором департамента внутреннего государственного аудита Нур-Султана от должностных лиц Государственной академической филармонии акимата города за составление положительного отчета по аудиторской проверке», - сообщил Данияр Бигайдаров.

Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемого будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в январе текущего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГККП на ПХВ «Государственная академическая филармония» акимата столицы по факту хищения бюджетных денежных средств.

Позже, в марте этого года, в департаменте экономических расследований по Нур-Султану рассказали подробности дела: как осуществлялось хищение бюджетных средств, и куда они уходили.


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