Коррупция в МВД: кто и за что получал взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова озвучила результаты мониторинга коррупционных правонарушений в органах внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе органов внутренних дел следователи получали взятки за непривлечение к уголовной ответственности, участковые инспекторы – за непривлечение к административной ответственности и послабление пробационного контроля ранее осужденных лиц, инспекторы дорожно-патрульной службы – за увод от административной ответственности при нарушении ПДД», - сказала Анар Жарова на брифинге в Антикоррупционной службе.

Сотрудники исправительной системы, по словам спикера, чаще всего брали взятки за обеспечение «облегченных» условий (доступ к телефону, трудоустройство, пронос запрещенных предметов) содержания осужденных, за ускоренное оформление документов лицам, состоящим на пробационном контроле для выезда за пределы территории области.

«Не в стороне оказались и сотрудники подразделений ЧС – незаконные вознаграждения они получали за непринятие мер по соблюдению требований пожарной безопасности, а также за общее покровительство при трудоустройстве», - добавила А. Жарова.

Спикер подчеркнула, что коррупционные преступления в полиции характерны для всех регионов республики, однако за истекший год наибольшее количество осужденных в департаментах полиции по городам Нур-Султан (42 сотрудника), Алматы (26), Шымкент (23) и Жамбылской области (19).