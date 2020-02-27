Коррупция в частном секторе распространена не меньше, чем в государственном - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IV Республиканский форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, за три года выявлено 970 фактов неправомерного вмешательства в дела бизнеса, при этом осуждено 351 должностное лицо.

«В целях антикоррупционного сопровождения бизнеса, инвесторов, а также внедрения сервисной модели взаимоотношения государства и предпринимателей почти два года реализуется проект Protecting business and investment. Решено более 600 проблем инвесторов. Защищая интересы бизнеса, мы также ведем работу по трансформации сознания самих предпринимателей. Добропорядочность при ведении дел должна стать незыблемым стандартом», - сказал Алик Шпекбаев в ходе форума.

Как он отметил, будет продолжена поэтапная реализация антикоррупционной стратегии до 2025 года, придавая особое значение расширению круга субъектов коррупционных правонарушений.

«В соответствии с поправками уголовного законодательства, принятыми в конце прошлого года должностные лица, исполняющие управленческие функции в предприятиях с любой долей госучастия являются субъектами коррупции. В этом году мы нацелены пойти дальше и распространить понятие коррупции на частный сектор», - отметил глава агентства.

«Вымогают взятки не только в госорганах и квазигосударственном секторе, по сей день в отдельных коммерческих банках действует практика откатов за выдачу кредита для развития бизнеса, широкое поле для взяток в деятельности субъектов естественных монополий. Это подключение к электросетям, газ, тепло, водоснабжение. Стало привычным явлением коррупция в закупках частных производственных и добывающих предприятий. О чем можно говорить, если даже в сфере ритейла имеются годами отработанные схемы? Чтобы предприниматель выставил свой товар на видном месте в супермаркете, помимо официального платежа, ему необходимо дать еще взятку менеджеру за лояльность», - привел пример председатель Антикоррупционной службы.

Алик Шпекбаев также заявил, что многочисленные жалобы поступают и на вымогательство со стороны частных судебных исполнителей.

«Все эти примеры наглядно демонстрируют, что коррупция в частном секторе распространена не меньше, чем в государственном», - заключил А. Шпекбаев.