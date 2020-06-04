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Коррупция увеличилась в 2,5 раза в акиматах Атырауской области

4 Июня 2020 06:29
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Коррупция увеличилась в 2,5 раза в акиматах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В акиматах Атырауской области коррупция увеличилась в 2,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В органах здравоохранения за 5 месяцев выявлено 17 фактов, в сфере государственных закупок - 21, при реализации государственных программам- 8, социальных программ - 9 и в сфере строительства 5 фактов.

В итоге причинённый государству ущерб составил 1,1 млрд. тенге, из них 98% возвращено государству. Всего в Атырауской области за пять месяцев зарегистрировано 55 экономический преступлений, из них 41% это тяжкие и особо тяжкие, 75% преступлений имеются признаки коррупции», - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента по противодействию коррупции по Атырауской области Канат Кожахметов.

В качестве примера был приведен случай с руководителем филиала «Енбек- Атырау» Комитета уголовно-исправительной системы МВД РК и других лиц. Они подозреваются в получения взятки за заключение договоров. Начато досудебное расследование по статье 366 («Получение взятки») УК РК.

Расследование продолжается, поэтому подробности дела в интересах следствия разглашению не подлежат.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коррупция, Акимат, Аутизм,
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Автор:

Виктор Сутягин

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