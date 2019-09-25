-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Коррупция при трудоустройстве: чиновник оштрафован на 30 млн тенге, взяткодатель - на 9 млн тенге
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель КГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района» осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
Департаментом Антикоррупционной службы Кызылординской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района» Ахметова А.
Он подозревался в получении взятки в сумме 600 тыс. тенге от гражданина Берженбаева К. за его трудоустройство в качестве специалиста указанного КГУ.
24 сентября т.г. приговором Жанакорганского суда Кызылординской области Ахметову за получение взятки назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Этим же приговором Берженбаеву за дачу взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 9 млн. тенге.
- Руководителя управления контроля качества Тараза подозревают в незаконной проверке бизнесмена
- На 7 лет осудили четырех парней за воровство невесты в Жамбылской области
- Рудненское колесо обозрения судом признано опасным для эксплуатации
- В Уральске осудили членов ОПГ, незаконно ввозивших нефтепродукты из России в Казахстан
- Программа «Арендное жилье для работающей молодежи» может войти в «Нурлы жер»
- Насиловавший 13-летнюю приемную дочь осужден в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана