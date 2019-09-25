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Коррупция при трудоустройстве: чиновник оштрафован на 30 млн тенге, взяткодатель - на 9 млн тенге

25 Сентября 2019 12:47
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Коррупция при трудоустройстве: чиновник оштрафован на 30 млн тенге, взяткодатель - на 9 млн тенге

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель КГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района» осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

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Департаментом Антикоррупционной службы Кызылординской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района» Ахметова А.

Он подозревался в получении взятки в сумме 600 тыс. тенге от гражданина Берженбаева К. за его трудоустройство в качестве специалиста указанного КГУ.

24 сентября т.г. приговором Жанакорганского суда Кызылординской области Ахметову за получение взятки назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором Берженбаеву за дачу взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 9 млн. тенге.

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Ключевые слова: Суды,
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