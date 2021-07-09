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Коррупция: какие высшие чины задержаны в этом году в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 12:30
Коррупция: какие высшие чины задержаны в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие высшие чины были задержаны в 2021 году, рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«За шесть месяцев привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, из которых 61 руководитель республиканского и областного уровня, в том числе вице-министр и трое судей. Изобличено 7 региональных акимов и их заместители», - сказал Марат Ахметжанов на коллегии ведомства по итогам полугодия.

Было отмечено, что в рамках усиления ответственности руководителей за коррупцию подчиненных наказано 33 должностных лица, из них трое уволены.

«В бюджет возмещено 15 миллиардов тенге, было пресечено 60 случаев незаконного вмешательства в дела бизнеса и 45 фактов покровительства субъектам теневой экономики. Выявлен 61 факт системной коррупции», - сообщил Марат Ахметжанов.


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