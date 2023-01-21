Коррупционный скандал в Европарламенте: экс-депутат пошел на сделку со следствием

21 Января 2023, 19:12

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в установленный парламентом срок не смогла официально заявить, что за последний год совершила несколько спонсируемых поездок, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на бельгийскую газету Le Soir.

Издание пишет, что 11-13 января этого года депутат Европарламента от Мальты Роберта Метсола подала документы, подтверждающие, что она совершила до пяти поездок, которые, по крайней мере, частично финансировались третьими сторонами в период с мая по октябрь 2022 года.

Однако по действующим парламентским правилам, о подарках следует сообщать не позднее последнего дня следующего месяца после их получения.

Евродепутаты обязаны заполнять необходимые документы в срок. При этом в кодексе поведения законодательного органа говорится, что за нарушение правил «могут быть применены санкции».

Другое бельгийское издание La Libre отмечает, что полученные председателем Европарламента в течение последних лет подарки были зарегистрированы в публичном досье ЕП 12 января 2023 года.

«Сухая колбаса, шампанское, шарф, синяя статуэтка в виде овцы, книга La Martinique d'antan... Длинный список этих подарков напоминает стихосложение в стиле французского писателя Ж. Превера» - пишет газета.

Поездки Р. Метсолы включают визит в Израиль, оплаченный принимающей стороной, поездку в Давос в мае, финансируемую неправительственным фондом, поездку в Копенгаген и Бонн, которые также спонсировались европейскими НПО.

С декабря прошлого года Европейский парламент сотрясает резонансный коррупционный скандал. Бельгийская полиция и прокуратура обвиняют уже бывшего вице-президента парламента Еву Кайли (Греция) и других членов Европарламента в коррупции за принятие политических решений в интересах третьих сторон.

Между тем на этой неделе произошел другой поворот в коррупционном деле. Одна из ключевых фигур среди задержанных, бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери объявил, что готов пойти на сделку со следствием.

Европейское издание Politico.eu сообщило, что П. Панзери заключил сделку с бельгийским прокурором о признании вины для смягчения приговора.

Согласно пресс-релизу бельгийской прокуратуры, П. Панцери даст следователям ключевые детали продолжающегося расследования: передаст информацию о финансовых договоренностях и вовлеченных странах.

П. Панцери также согласился раскрыть имена тех, кто, как он признается, давал взятки, заявил бельгийский прокурор.

Во вторник днем бельгийская пресса сообщила, что экс-депутат признался, что передал 120 тысяч евро Марку Тарабелле, бельгийскому депутату Европарламента от Социалистической партии.

В обмен на сотрудничество П. Панцери получит ограниченный срок, включая тюремное заключение, штраф и конфискацию активов, которые он приобрел в рамках возможно коррупционной схемы, оцениваемой в более 1 млн евро.

Возможно, что П. Панцери получит минимальный срок, часть которого он проведет в форме ограничения свободы под контролем электронного браслета, пишет газета.