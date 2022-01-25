Коррупционных правонарушений не было – Минкультуры РК об обвинении тренера по фристайлу-могулу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев ответил на вопрос журналиста о коррупционных правонарушениях по факту обвинения бывшего члена сборной РК по фристайлу-могулу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в средствах массовой информации распространилась новость о том, что бывший член сборной РК по фристайлу Александр Геберт обвинил тренера в поборах, некомпетентности, несправедливом увольнении. Позже тренер сборной Казахстана по фристайлу Елена Круглыхина ответила на обвинения в поборах и тренерской некомпетентности.

«Да, такой случай в сборной команде по фристайлу-могулу был. На сегодняшний день официальные уполномоченные органы по данному вопросу провели свое расследование и подтвердили, что коррупционных правонарушений в данном инциденте не было. Конечно, многие спортсмены, в некоторой степени выражая свое недовольство, начинают обвинять в тех или иных вещах главных тренеров или тренеров, которые рядом присутствуют. Я хочу вас заверить и сказать, что фигурирующая в данном вопросе Елена Крухлыхина – один из лучших специалистов на сегодняшний день по фристайлу-могулу. Подтверждение тому достаточно простое по спортивному принципу – это человек, который подготовил единственного медалиста Олимпийских игр. Обвинять ее в чем-то и говорить об этом было бы некорректно», - считает вице-министр.

По словам спикера, государственные органы в свое время разобрались и дали свое соответствующее заключение.

«В 2018 году, чтобы исключить возможные коррупционные риски, Министерством культуры и спорта совместно с Антикоррупционной службой и Олимпийским комитетом было принято решение о том, чтобы главный тренер не оперировал средствами, а все происходит через службы Олимпийского комитета. Допустим, оплата за гостиницу производится безналичным расчетом на счет гостиницы. Что касается питания и суточного проживания спортсменов, средства падают на карточку каждого спортсмена индивидуально. Как спортивный функционер, считаю, что это большое достижение и серьезный шаг, чтобы избежать коррупционных рисков. В будущем мы намерены продолжить данную работу по предотвращению коррупционных рисков», - отметил Серик Жарасбаев.