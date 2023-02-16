Коррупционные схемы выявлены в деятельности ряда костанайских госорганов и предприятий

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Согласно работе Антикоррупционной службы по Костанайской области в рамках Карты коррупционных рисков анализу подвергнута деятельность ряда госорганов и организаций квазигоссектора, где выявлены коррупционные схемы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Бауыржана Узынжаса.

Согласно Карте коррупционных рисков, приоритетными направлениями в регионе определены медицина, сельское хозяйство, экономика и финансы, дороги и инфраструктура, поддержка бизнеса. В этих направлениях, и проводится анализ.

«В 2022 году проведено 11 антикоррупционных мониторингов. Внешнему анализу подвергнута деятельность пяти госорганов и организаций квазигосударственного сектора. Госорганам по устранению причин и условий коррупции внесено свыше 148 рекомендаций, 70 % из них уже реализовано», - озвучил цифры Б. Узынжас.

Так, к примеру, в сфере дорог и инфраструктуры выявлены некачественные работы фирмы «Лайф Строй Инвест». Проведен анализ коррупционных рисков с привлечением специалистов ГАСК и установлено, что на объектах водоснабжения отсутствовали отмостки и гидранты, при строительстве допущено разрушение дорожного полотна.

«Также зарегистрированы досудебные производства по фактам хищений при реконструкции систем водоснабжения села Торгай Джангельдинского района и двух сел Мендыкаринского района. В первом случае предполагаемый ущерб составит более 26 млн тенге, во втором более 200 млн тенге. В настоящее время проводятся экспертизы, - отмечает руководитель департамента. – Помимо этого, я посетил проблемных объекты водоснабжения сел Торгай и Уштобе в Джангельдинском районе и городе Аркалыке. В результате нашего вмешательства на объектах компании «Лайф Строй Инвест» в поселке Садчиковка Костанайского района и селах Первомайское, Боровское Мендыкаринского района темпы строительства увеличились, в кратчайшие сроки поднята водонапорная башня, устранены повреждения дороги, устранены и иные недоработки».

Ведомством также проведен повторный мониторинг объектов водоснабжения в этих селах, который показал, что все объекты введены в эксплуатацию. Уже начата работа по подключению абонентов к новой насосной станции.

Коррупционная схема выявлена и в сфере сельского хозяйства. В рамках мониторинга установлено, что в области 51 % земель находятся в частной собственности, либо долгосрочной аренде, из них 17 % – в руках 18 лиц. При этом, 737 тысяч га земель не используется.

«Мы расширили спектр изучения проблемных участков в сфере сельского хозяйства. В итоге устранена коррупционная схема по вмешательству правоохранительных органов в деятельность сельхозтоваропроизводителей. Изобличены должностные лица отдела полиции Денисовского района. Дело направлено в суд. Этот факт позволил скоординировать меры реагирования. Совместно с департаментом полиции в тестовом режиме установлены GPS-трекеры на патрульные автомашины», - рассказал Б. Узынжас.

Принятые меры, уверен он, позволят минимизировать риски использования служебных полномочий и возможностей для совершения коррупционных правонарушений.

Проводилась департаментом работа и в сфере поддержки бизнеса. В сентябре 2022 года к шести годам лишения свободы осужден руководитель филиала «КазТемирТранс».

«Он получал от предпринимателей взятки за предоставление вагонов, суммы варьировалась от 100 тысяч до 1 млн тенге. Учитывая, что в среднем в месяц по стране КТЖ осуществляет подачу почти 400 тысяч груженных вагонов, суммы незаконного вознаграждения могут достигать нескольких миллиардов тенге, - отмечает Узынжас. – Мы провели внешний анализ коррупционных рисков в деятельности филиалов КТЖ. Выявили коррупционные схемы в организации перевозки грузов. Из-за отсутствия автоматизации и несовершенства правовых актов чиновники КТЖ имеют возможность искусственно создавать административные барьеры и вынуждают бизнес давать взятки. Данные проблемы обсуждены с руководством Агентства, КТЖ, общественностью и бизнес сообществом. Внесены соответствующие рекомендации, качественное исполнение которых взято нами на контроль».

Мониторит антикоррупционная служба и сферу госзакупок. В прошлом году, к примеру, по рекомендациям департамента сэкономлено более 220 млн тенге.

«Как пример: организация сферы здравоохранения хотела закупить кровати на сумму более 10 млн тенге. Мониторинг цен на открытых торговых площадках показал возможность закупить такие кровати, по характеристикам аналогичные тем, которые были указаны в техспецификации, только дешевле почти на 40 %. В результате удалось сэкономить порядка 3,5 млн тенге бюджетных средств, - приводит пример Б. Узынжас. – В другом случае колледж планировал закупку 15 ноутбуков общей стоимостью более 21 млн тенге. Столь «дорогие» компьютеры требовались для обучения дизайну учащихся колледжей и последующей работе с уже имеющимся в наличии оборудованием. Тем не менее администрация колледжа согласилась с доводами Антикоррупционной службы об отсутствии необходимости закупа такого количества компьютеров и по такой высокой цене. В итоге после наших рекомендаций план закупок был снижен до 10 ноутбуков на общую сумму 6,5 млн тенге».

Работу по Карте коррупционных рисков в ведомстве намерены продолжать.