Коррупционные схемы при проведении госзакупок назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 104 уголовных правонарушений, зарегистрированных антикоррупционной службой, 11 приходятся на сферу госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по противодействию коррупции собрал совещание с руководителями местных исполнительных органов на тему проведения государственных закупок.

По словам руководителя департамента Ернара Баянгазина, распространенными криминальными схемами остаются лоббирование интересов конкретных поставщиков, латентные махинации с технической спецификацией, подписание фиктивных актов.

Одну из таких схем использовали в управлении финансов. Там договоры заключали со «своим» поставщиком. Добивались этого тщательной подготовкой конкурсной документации. Техспецификацию составляли таким образом, что другие потенциальные поставщики просто не могли участвовать в тендерах. Результатов не дала и инициированная предпринимателями проверка – конкурсных нарушений не было.

«Другим примером служит уголовное дело в отношении директора филиала «Казводхоз». Предприятие заключает договор о выполнении каких-либо работ, но возложенные обязательства поставщик фактически не выполняет, а руководитель, вступив в преступный сговор с поставщиком, совершает хищение бюджетных средств, предназначенных в качестве оплаты за выполненные работы. В результате преступных действий, ущерб государству составил свыше 6 млн тенге», - рассказал Е.Баянгазин.

Еще одна схема связана с заключением дополнительных соглашений на годовую сумму запланированных закупок.

В качестве примера Е.Баянгазин привел факт, выявленный в Мамлютской санаторной средней школе-интернате. На проведение ремонта в объявлении была указана сумма в 1,9 млн тенге. Выиграл поставщик с суммой в 1 млн тенге. Казалось бы – экономия для бюджета. Однако через 2 месяца сумма договора увеличилась в несколько раз.

«Детальный анализ в разрезе Северо-Казахстанской области свидетельствует о том, что большая часть государственных закупок была запланирована администраторами бюджетных программ в сфере образования. Львиную долю составляют районные отделы образования, школы, детские сады. Так, из 3 807 администраторами бюджетных программ в сфере образования допущено 1480 завышений, что составляет 39%. В числе наиболее распространенных рисков отмечается системный характер по завышению цен, что свидетельствует об искусственном увеличении бюджета заказчика, неэффективном расходовании средств», - сказал Е.Баянгазин.

Он добавил, что по всем установленным очевидным завышениям фактам направлены соответствующие письма администраторам бюджетных программ.