Коррупционные риски выявлены в ряде сфер в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По итогам анализа госорганам внесено 65 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков. Об этом сообщил на прошедшем брифинге руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Акмолинской области Арман Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карту рисков Акмолинской области вошли сферы сельского хозяйства, земельных отношений, экологии, дорог и инфраструктуры.

«В рамках реализации Карты нам удалось достигнуть определенных результатов. Это вопросы обеспечения аграриев дизтопливом по льготной цене, субсидирования фермеров, использования пастбищных земель и условных земельных долей пайщиков, реконструкции автодорог. В настоящее время на особом контроле находятся проблемные вопросы земельных отношений, системы водоснабжения, канализации и экологии», - отметил А. Рахимов.

К примеру, остро стоит вопрос по реконструкции водоочистных сооружений города Кокшетау, которые на сегодняшний день не в полной мере обеспечивают необходимый объем и качество потребляемой воды населением. Сейчас проводится мониторинг сложившейся ситуации.

Всего за 2022 год проведено 14 антикоррупционных мониторингов в наиболее подверженных коррупционным рискам сферах. Внешнему анализу подвергнута деятельность четырех госорганов и организаций квазигоссектора. Госорганам внесено 65 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению административных барьеров, совершенствованию законодательства. Из них 59 рекомендаций, или 91%, уже реализовано.

Анализ коррупционных рисков в сфере транспортного контроля выявил ряд проблемных вопросов, среди которых такие, как фиктивное проведение техосмотра, слабая цифровизация и автоматизация процессов, оказание предпочтений определенным субъектам предпринимательства при выдаче спецразрешений на проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

«Ключевыми проблемными вопросами в деятельности СПК «KOKSHE» по итогам ВАКР (внешний анализ коррупционных рисков) стали несовершенство нормативно-правовой базы, реализация активов по заниженной стоимости, непринятие мер стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары», - поделился спикер.

Также в ходе анализа в СПК «KOKSHE» были выявлены неиспользуемые пастбища в Катаркольском сельском округе Бурабайского района. По инициативе департамента СПК добровольно возвратила государству 11 пастбищных земельных участков площадью 490 га. Таким образом, удалось частично решить вопрос дефицита пастбищных угодий.

«Кроме того, по итогам анализа корпорацией возвращен один земельный участок под строительство горнолыжного комплекса в городе Щучинске площадью 3,5 га. Общая кадастровая стоимость возвращенных государству 12 земельных участков составляет 78,8 млн тенге», - отметил Арман Рахимов.

Как показал анализ деятельности филиала КТЖ, коррупционные риски связаны с административными барьерами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями и другими вопросами.

«К примеру, ключевые бизнес-процессы по подаче вагонов регулируются в ручном режиме, окончательное решение по распределению вагонов фактически зависит от воли руководства КТЖ, тем самым, несовершенство автоматизации процессов и отсутствие четкого алгоритма позволяют в угоду личным интересам недобросовестных лиц манипулировать вагонами. Кроме того, допускаются факты несвоевременной подачи вагонов одним предпринимателям и ускоренной подачи другим, а также оказания предпочтений определенным грузополучателям при предоставлении маневровых услуг», - добавил спикер.

По всем выявленным рискам были разработаны и внесены в госорганы соответствующие рекомендации.

Фото: РСК Акмолинской области