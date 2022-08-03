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Коррупционные риски в сфере транспортного контроля выявили в РК
3 Августа 2022 18:45

Коррупционные риски в сфере транспортного контроля выявили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 100 рекомендаций по устранению причин способствующих коррупции выявили сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам анализа коррупционных рисков в сфере транспортного контроля подготовлено более 100 рекомендаций по устранению причин и способствующих коррупции условий», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В своем выступлении руководитель Службы превенции Агентства Марат Ахметов отметил, что в сфере транспортного контроля наблюдается высокая подверженность коррупции, практически во всех направлениях выявлены коррупционные риски.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции сформировал карту коррупционных рисков. По информации пресс-службы ведомства, в карту вошли сферы, играющие роль в улучшении благосостояния населения и бизнеса.


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