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Коррупционные риски в сфере пассажирских перевозок выявили в Петропавловске

28 Января 2023, 19:17
Коррупционные риски в сфере пассажирских перевозок выявили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области предоставила итоги внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления превенции Дамир Хабибулин сообщил, что рисков в сфере организации пассажирских перевозок выявили семь.

Первый - при распределении маршрутов по лотам и рассмотрении тарифа на основе фактического пробега автобуса. В Антикоре считают, что уже на этапе формирования и проведения конкурсов появляется риск лоббирования интересов отдельных перевозчиков.

«Два из восьми лотов по городским маршрутам сформированы под крупных перевозчиков, имеющих большой подвижной состав и включают в себя более трех городских маршрутов. Распределение маршрутов по лотам произведено неравномерно. В крупные лоты входят маршруты с пассажиропотоком более 100 тысяч человек в месяц и напротив, лоты с одним-двумя маршрутами содержат менее прибыльные, с пассажиропотоком до 50 тысяч. Исходя из анализа, следует выделить трех основных перевозчиков. Доля остальных составляет всего 3%», - прокомментировал Дамир Хабибулин.

Он отметил, что основные процессы организации перевозок нуждаются в автоматизации и включении в реестр государственных услуг.

«При проверке расчетов тарифов установлены признаки необоснованного их завышения перевозчиками. Например, учитывается годовой пробег по маршруту, тогда как при анализе ежемесячных актов выполненных работ, сверенных с GPS-системой, фактически пробег составил в два раза меньше. Исходя из этого в два раза меньше должны быть затраты на топливо, амортизацию и прочее. Устранение коррупционных рисков требует внедрения автоматизации бизнес-процессов по расчету тарифа и исключения дискреционных полномочий», - сказал Дамир Хабибулин.


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