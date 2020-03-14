Коррупционные риски в экологической сфере назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела внешний анализ коррупционных рисков в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и в департаменте экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин, в каждом ведомстве выявили коррупционные риски.

«Системный подход позволил выявить следующие проблемные зоны, общие для двух субъектов анализа. Это наличие дискреционных полномочий, позволяющих должностному лицу принимать решение на свое усмотрение, коррупционных предпосылок при осуществлении контрольно-надзорных функций, возможности увода от административной ответственности и возмещения причиненного ущерба», - сказал Н. Жахин.

В качестве примера спикер привел работу госинспектора территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Он наделен полномочиями по изъятию незаконно добытых объектов животного мира, расчету причиненного ущерба и привлечению нарушителя к административной ответственности с выбором вида наказания. По мнению антикоррупционной службы, все это создает высокий риск совершения коррупционного правонарушения.

«Одной из мер по снижению риска может быть разделение перечисленных функций между инспекцией и местными исполнительными органами, обеспечение инспекторов видео- аудиофиксаторами. Последнее положительно скажется и на их безопасности. Аналогичной функцией по расчету и возмещению причиненного ущерба наделены и инспекторы экологического контроля», - добавил Н.Жахин.

Еще один коррупционный риск связан с несовершенством нормативно-правовой базы. В частности, не предусмотрен расчет ущерба от горения лесных массивов, полигонов ТБО, несанкционированных свалок. То есть, выбросы в воздух продуктов горения происходят без возмещения ущерба.

В то же время предприниматели, использующие в своей деятельности печи горения, оплачивают ущерб по итогам проверок без подтверждения фактического ущерба окружающей среде.

«ТОО «КазДревУголь» возместило ущерб за превышение норм в воздухе по оксиду серы и азота при производстве древесного угля в размере 59 953 тенге, а для ТОО «Кызылжар Тазалык» с постоянно тлеющим полигоном ТБО расчет ущерба не предусмотрен», - недоумевает Н. Жахин.

Заинтересовал сотрудников антикоррупционной службы и тот факт, что взыскиваемые суммы поступают в бюджет страны, а не расходуются на восстановление окружающей среды конкретного региона.

В 2019 году департамент экологии рассчитал ущерб на общую сумму 58,1 млн тенге. Из них оплачено добровольно только 12 млн тенге. Еще 7 млн тенге находятся на принудительном взыскании через судоисполнителей.