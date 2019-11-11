Коррупционные риски при выборе номера для авто выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по делам государственной службы совместно с общественниками оценили техническое состояние машин, которые используются на экзаменах в СпеЦОНе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, поводом для посещения стали многочисленные жалобы жителей региона.

В результате выяснилось, что машины требуют постоянного ремонта. Оказалось, что задняя передача на авто марки «ZAZ Chance» включается нестандартно. Для неопытного водителя на экзамене это может стать настоящей проблемой.





«Руководству филиала Госкорпорации рекомендовали рассмотреть возможность приобретения транспорта для сдачи практического экзамена по вождению с более стандартной и распространенной коробкой передач», - проинформировали в пресс-службе.

В классе тестирования, по правилам, должен быть только монитор и клавиатура. В департаменте считают, что использование только клавиатуры неудобно.

«Создание сервисного государства предполагает, что мы как услугодатели должны создавать все условия и удобства для комфортного получения услуг гражданами. В связи с чем, направим в центральный госорган предложение о внесении изменений в правила», - сказал заместитель руководителя департамента по делам государственной службы Жанат Жумабаев.

Коррупционные риски обнаружили при выборе номера для автомобиля. Клиентам их предоставляют всего 30-50, тогда как в наличии их около тысячи.





«Загрузкой вариаций номерных знаков в базу занимается сотрудник полиции, который находится в СпецЦОНе. Он и определяет номера, предоставляемые для выбора. В этом моменте и возникает коррупционный риск. В случае заинтересованности имеется возможность предоставить отдельным лицам на выбор определенный номерной знак из более обширного перечня. Принято решение направить в Министерство внутренних дел и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рекомендацию о автоматизации процесса внесения номерных знаков в базу», - добавили в пресс-службе.