Коррупционеры в аппарате акима СКО: кто понесет ответственность
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин провел прием граждан с помощью скайпа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, жителей региона в основном задавали вопросы, касающиеся соблюдений Этического кодекса госслужащих и возможные взыскания за дисциплинарный проступок.
Е.Баянгазин прокомментировал и последнее задержание в аппарате акима области. Напомним, на прошлой неделе на взятке в 2,6 млн тенге попались руководитель хозуправления и его заместитель.
«За коррупционное преступление руководителя хозяйственного управления аппарата акимата региона ответственность понесёт руководитель аппарата. Вместе с этим, согласно закону, в отношении руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, применяется дисциплинарная ответственность», - прокомментировал Е. Баянгазин.
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