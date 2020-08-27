+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 14 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коррупционеры в аппарате акима СКО: кто понесет ответственность

27 Августа 2020 21:47
Поделиться:
Коррупционеры в аппарате акима СКО: кто понесет ответственность

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин провел прием граждан с помощью скайпа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вопрос уголовного расследования в отношении своего заместителя прокомментировал Асхат Аймагамбетов
Командир патрульно-полицейской роты вымогал деньги у своих подчиненных в Атырау Алик Шпекбаев отчитался Президенту об исполнении поручений 11 сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии наказали за коррупцию

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, жителей региона в основном задавали вопросы, касающиеся соблюдений Этического кодекса госслужащих и возможные взыскания за дисциплинарный проступок.

Е.Баянгазин прокомментировал и последнее задержание в аппарате акима области. Напомним, на прошлой неделе на взятке в 2,6 млн тенге попались руководитель хозуправления и его заместитель.

«За коррупционное преступление руководителя хозяйственного управления аппарата акимата региона ответственность понесёт руководитель аппарата. Вместе с этим, согласно закону, в отношении руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, применяется дисциплинарная ответственность», - прокомментировал Е. Баянгазин.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив