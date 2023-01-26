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Коррупционеры больше не могут условно-досрочно освобождаться из мест заключения – Дидар Смагулов

26 Января 2023, 15:55
Коррупционеры больше не могут условно-досрочно освобождаться из мест заключения – Дидар Смагулов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Коррупционеры больше не могут освобождаться из мест заключения условно-досрочно. Об этом сообщил член Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции Дидар Смагулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу обратить внимание представителей средств массовой информации на одно из законодательных изменений, касательно уголовной ответственности за коррупционные преступления. С 20 декабря 2020 года, то есть более двух лет назад, ужесточено наказание за коррупционные преступления. В частности, лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. То есть, если назначается семь лет лишения свободы, коррупционер должен будет отбыть этот срок полностью. Как говорится, от звонка до звонка», – сказал Д. Смагулов.

Спикер также отметил, что по преступлениям, связанным со взятками, ранее была возможность при вынесении приговора суда определить для коррупционера отбытие наказания в учреждении минимальной безопасности. Раньше это называлось колонией-поселением, это учреждение с самым облегченным режимом содержания, даже с возможностью выхода в город, работой в городе. Пакетом законодательных поправок 2020 года эта возможность исключена. Теперь, когда суд приговаривает лицо к отбытию наказания, он уже не может назначить учреждение минимальной безопасности. Коррупционер должен будет пойти как минимум в учреждение средней безопасности, отбыть определенный срок, только потом появляется право ходатайствовать о переводе в учреждение минимальной безопасности.

Фото: ortcom.kz

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